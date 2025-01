Nelle scorse ore Helena Prestes ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello e non è riusita a trattenere le lacrime mentre parlava di Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Durante una chiacchierata con Luca Calvani ha fatto sapere che ha intenzione di mettere le cose in chiaro con la gieffina dicendole che non la ingannerà più ed è libera di fare la sua strada. La modella brasiliana ha anche detto che potranno continuare ad essere amiche, a ridere e a condividere, però adesso le è chiaro quello che sta facendo nella casa più spiata d’Italia e non si fida affatto di lei.

Helena Prestes si è lasciata sfuggire altre dure critiche nei confronti di Zeudi Di Palma. Durante un momento di sconfroto a Luca e Stefania ha detto che l’ex Miss Italia ha nuotato nella sua onda perché è molto furba e questo a lei non piace. Inoltre, pensa che ci stia provando con Javier perché è un suo piano scritto. La Prestes ha anche fatto sapere che Zeudi dovrà dormire da un’altra parte perché non vuole più dormire con lei.

È nato un altro triangono amoroso al Grande Fratello, mentre Helena Prestes era assente c’è stato un inaspettato avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martienez. Non appena la modella brasialiana è tornata nella casa più spiata d’Italia è rimasta molto stupita e nelle scorse ore in lacrime ha ribadito che lei voleva una storia con il pallavolista, lui però non vuole ed è per questo che a detta sua ha smesso di interessarsi.

La gieffina ha fatto sapere che Javier Martinez le ha chiaramente detto che non prova interesse nei suoi confronti, solo amicizia, inoltre ci sta provando con un’altra. Riferendosi a Zeudi, visibilmente infastidita, ha poi detto: “Lei mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei”.

