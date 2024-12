Lorenzo Spolverato: dall’addio a Shaila Gatta al riavvicinamento con Helena Prestes

Lorenzo Spolverato sempre più lontano da Shaila Gatta. Dopo aver deciso di lasciare la ballerina, Lorenzo sta percorrendo il percorso nella casa da solo scegliendo, però, di ricucire alcuni rapporti lasciati per strada, in primis quello con Helena Prestes con cui aveva alzato un muro dopo i giorni trascorsi in tugurio. Allontanandosi da Shaila, Lorenzo non solo ha ricominciato a parlare con lei, ma anche a confidarsi sulla storia con la stessa Gatta. Durante una chiacchierata in piscina, Lorenzo ha confidato a Helena di essere totalmente innamorato di Shaila, di portare sul palmo di una mano il loro rapporto ma di non essere pronto ad avere una relazione con lei.

Da parte sua, Helena gli ha ricordato le parole del padre spiegandogli che, all’interno della casa, può fare sia il percorso da singolo, ma viversi anche la relazione con Shaila che piange da giorni sentendo profondamente la sua mancanza. Tra i due è tornata anche la complicità fatta di scherzi e battute e il tutto non è passato inosservato agli altri concorrenti.

Lorenzo Spolverato e la verità sul rapporto con Helena Prestes

Dopo la chiacchierata in piscina con Helena, Lorenzo Spolverato si è ritrovato in piscina con Emanuele a cui ha raccontato di non aver mai provato nulla per Helena e di averla sempre vista come un’amica ammettendo, però, una naturale attrazione fisica. “Io a questa ragazza voglio tanto bene. Ho iniziato a capire, quando sono lucido, da dove arriva tutta questa sensibilità, questo non riuscire a gestire le emozioni”. Tuttavia, ammette di non fidarsi del tutto: “Io non mi fido comunque di lei, secondo me ha avuto dei comportamenti incoerenti. Le provocazioni ci sono state, sono stato ferito e un po’ ha messo zizzania nella coppia”.

Lorenzo, poi, racconta di aver ricevuto delle pressioni da Shaila, quando era in tugurio, per mettere un punto al rapporto con Helena ma aggiunge che “Ad oggi, rifidarmi di lei è difficile, è un percorso. Però tutto quello che era gioco, amicizia… se lei non ha più sentimento nei miei confronti, che è evidente che non ce l’ha più, perché non prenderla quella cosa lì?”. “Con lei, come persona, come amica, io mi trovo. Devo smettere di dire ‘non perdono’, perché vivo male anche io”, conclude mentre Maxime lo invita ad allargare la voglia di perdonare anche a Shaila con cui ha chiuso totalmente.