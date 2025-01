Lorenzo Spolverato e Bernardo Cherubini hanno fatto scintille nella casa del Grande Fratello. Nell’ultima puntata, il modello è stato nominato e si è ribellato contro chi ha fatto il suo nome, in particolare con il fratello di Jovanotti che in queste settimane nel programma si è fatto conoscere per la sua cotta nei confronti di Amanda Lecciso. Lorenzo Spolverato non pensava di essere nominato proprio da lui, e di conseguenza lo ha raggiunto in cucina per parlargli il giorno dopo la puntata incredulo che si sia potuto fare il suo nome nella diretta di giovedì 23 gennaio 2025.

Shaila Gatta lancia la bomba al GF: “Zeudi Di Palma mente"/ Retroscena: "Le piace Javier ma ha dovuto tacere"

Bernardo Cherubini, senza troppi peli sulla lingua gli ha spiegato come mai ha deciso di fare il suo nome in nomination. I motivi sono proprio gli atteggiamenti del modello, che spesso considera fuori luogo e aggressivi sin dal primo giorno nella casa. Così, Lorenzo Spolverato ha esordito con una frase che sa tanto di minaccia: “Va bene, ma ora devi accettare le conseguenze di quello che hai fatto“. Dall’altra parte, Bernardo che ha ormai sessant’anni compiuti, non si è di certo lasciato intimorire da queste parole e ha detto la sua.

Gessica Notaro punge Shaila Gatta al GF: "Javier mangia, dorme e flirta? E tu che fai?"/ Replica infelice!

Lorenzo Spolverato, fan furiosi dopo le parole a Bernardo: “Sei ossessionato”

Dopo la minaccia di Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini ha risposto mantenendo la calma e dicendo che se tornasse indietro farebbe la stessa identica cosa, ovvero nominare il coinquilino per le motivazioni date in puntata ad Alfonso Signorini. Ma il modello ha continuato a minacciare: “Ti sei messo contro la persona sbagliata” gli ha risposto, come a far capire che mettersi contro di lui in questo gioco sia qualcosa di profondamente sbagliato. Così, Bernardo ha detto la sua: “Ti stai distruggendo da solo”.

Shaila Gatta gela Stefania Orlando al GF: "Io e Lorenzo non duriamo? Come il tuo matrimonio"/ "Sei vipera!"

Poco dopo è intervenuta Shaila Gatta per supportare il fidanzato. Il pubblico del Grande Fratello, però, non ha apprezzato l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato, che ha agito con un tono nervoso e minatorio nei confronti dell’inquilino, il quale aveva tutto il diritto di nominarlo durante la scorsa puntata. “Bravo Bernardo, applausi per te“, si legge, “Chi si scandalizza per queste parole, dovrebbe farlo anche per il lancio del bollitore“. E ancora, “Non accetterà mai che Bernardo si è schierato dalla parte di Javier, è proprio ossessionato“. Effettivamente, a molti del pubblico Lorenzo sembra solo concentrato a vincere, spesso a discapito del buon senso.