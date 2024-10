Dopo decine di edizioni, centinaia di esempi, ancora sembra che i concorrenti del Grande Fratello 2024 non abbiano piena consapevolezza del fatto di essere osservati 24 ore su 24. L’unica attenuante del caso che stiamo per raccontare è la mancanza di esperienze pregresse sotto la luce dei riflettori; va detto però che, anche nel privato, tali affermazioni non sarebbero comunque delle più placide. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, concorrente Nip al Grande Fratello 2024, sotto accusa sui social per una offesa choc ai danni di Yulia Bruschi.

Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi continua ad essere scandito da alti e bassi e il primo non è certo nuovo ad essere bersagliato dal web. Sotto accusa i modi del concorrente del Grande Fratello 2024, spesso – secondo gli appassionati – troppo veemente e aggressivo quando si tratta di discutere. Proprio nelle ultime ore si è verificato – come racconta Gossip e Tv – un nuovo evento che ha subito catturato l’attenzione del web, furioso contro Lorenzo Spolverato.

Ma cosa ha detto Lorenzo Spolverato a Yulia Bruschi al punto da indignare il web che ne chiede la squalifica dal Grande Fratello 2024? Si parla di un’offesa choc, parole particolarmente forti da parte del concorrente nei confronti della ragazza che sarebbero state catturate dai social e la clip è ovviamente diventata virale e discussa. Siamo nella notte e, dopo l’ennesima discussione, Lorenzo Spolverato ha asserito: “La ucc*do stasera, ‘sta tro*a!”. Questa l’offesa choc – come riporta Gossip e Tv – pronunciata da Lorenzo Spolverato ai danni di Yulia Bruschi.

Lorenzo Spolverato sarà squalificato dal Grande Fratello 2024 per l’offesa choc ai danni di Yulia Bruschi? Il web insorge e chiede provvedimenti ma, prima di scoprire se ci saranno ripercussioni, dovremo attendere la puntata del prossimo lunedì.