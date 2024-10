Nuova lite tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcìa al Grande Fratello 2024: cos’è accaduto

Che tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcìa non corra buon sangue nella Casa del Grande Fratello 2024 è ormai assodato. In più occasioni i due hanno battibeccato, e l’attore in particolare non ha fatto mai mistero di non apprezzare affatto gli atteggiamenti del modello. L’occasione per ribadirglielo è arrivata dopo la diretta del 14 ottobre, alla fine della quale Lorenzo ha nominato Shaila Gatta. Una mossa che per Iago è stata strategica, visto quanto accaduto con la ballerina.

“Vuoi essere sempre al centro dell’attenzione“, ha tuonato l’attore spagnolo contro Lorenzo, che ha allora replicato: “E quindi? Qual è il problema? Che sono egocentrico? Devo sentirmi in colpa per il fatto che voglio stare al centro dell’attenzione?” Iago gli ha fatto notare che non è di certo un pregio di cui vantarsi, aggiungendo di ritenere che lui nella Casa non sia sincero e, anzi, giochi in base al suo tornaconto. “Ho visto le tue due facce dal primo giorno. Ti piaccia o non ti piaccia e te l’ho detto dal primo giorno. A me non mi ingannerai mai“, le sue parole.

Lorenzo Spolverato furioso con Iago: “Buffone, questo sei!”

Quando Iago Garcìa ha poi tirato in ballo la nomination fatta a Shaila, chiaramente criticandola, Lorenzo Spolverato ha perso le staffe: “Ma quanto sei un pagliaccio? – ha attaccato – Buffone, questo sei. Tu il tatto non l’hai mai imparato. L’empatia non la conosci, lo sai? Con me hai esagerato.” “Che tristezza mi dai“, è stata allora la replica dell’attore. Per Lorenzo, le parole di Iago non sono per aiutarlo, come lui dice, ma per stuzzicarlo, puntando ai suoi punti deboli, e accenderlo. “Anche se tu lo pensi non sei il centro del mondo e meno il centro del mio.” ha però chiuso l’attore spagnolo.