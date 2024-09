Lorenzo Spolverato e le confessioni su Helena Prestes

Lorenzo Spolverato si ritrova con Shaila Gatta con cui ha legato sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 e si lascia andare ad alcune confessioni su Helena Prestes. tra il 27ennne milanese e la modella, il feeeling sta crescendo sempre di più ma parlando con Shaila, Lorenzo ammette di voler frenare il tutto non potendo dare a Helena ciò che, invece, lei vorrebbe. “Certe volte lei tenta di baciarmi, voler dormire con me, me l’ha anche chiesto. Però io sono come te – ha detto Spolverato – non mi viene ancora facile, calma, un attimo. Ho valori importanti”.

Shaila ha ascoltato attentamente l’amico che, a sua volta, ha elogiato l’atteggiamento di Shaila che, dopo aver dormito con Javier Martinez, ha fatto un passo indietro volendo farlo solo quando il loro rapporto diventerà importante. Pur non nascondendo un’attrazione nei confronti della modella, Lorenzo sembrerebbe pronto ad allontanarla.

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: tutto finito al Grande Fratello 2024?

Durante la lunga chiacchierata con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha spiegato di sentire il desiderio di Helena di baciarlo e di dormire con lui ma di non essere ancora in grado di ricambiarlo. “Lei è un fuoco, mi diverto. Lei è leggera, dà tanto contatto fisico. Io ho bisogno d’affetto, con lei è come se stessi un po’ capendo, perciò non prendo decisioni”, ha spiegato il 27enne.

“Vivo con lei, certe volte percepisco che lei tenta di baciarmi, voler dormire con me, me l’ha anche chiesto. Però io lì sono come te, non mi viene ancora facile. Calma, un attimo. Per me un bacio è un bacio, per me dormire insieme è dormire insieme. Ho valori importanti”, ha aggiunto ancora Lorenzo che potrebbe essere messo di fronte ad una scelta nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024 in onda questa sera.

