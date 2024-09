Shaila Gatta fa il punto della sua situazione sentimentale al Grande Fratello 2024, in una chiacchierata confidenziale con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere a cui riferisce di essere molto combattuta tra rimanere single e approfondire la conoscenza con Javier Martinez. Di fatto la concorrente gieffina ha già preso una decisione, avvicinandosi al coinquilino, con cui però tutto sembra procedere molto a rilento, per colpe non solo sue. “Al momento non mi vedo con nessuno”, ha ammesso Shaila, parlando con le altre concorrenti di quest’anno.

“Se mi metto con uno uguale a me… penso ci voglia anche stabilità nella coppia”, riflette confuso la Gatta nella casa del Grande Fratello. “Javier? Non lo conosco e non so se ha carattere”, dice. “Qui nascono tante coppie, ma lui non mi sembra che pensi alle telecamere, è un ragazzo buono e sincero. Per questo non ci gioco più di tanto….”.

Eppure qualche battuta tra Shaila Gatta e Javier Martinez è già scappata, con lei che sta ragionando sul da farsi, assalita da mille dubbi e da tante, troppe incertezze. “Dato che mi ero sporcata la maglia per scherzo gli ho detto che ero rimasta senza per la sera, io pensavo cogliesse la cosa… poi al mattino mi sono fatta abbracciare da lui”, spiega ancora Shaila.

L’interesse sembra essere reciproco ma lui evidentemente è in imbarazzo e non riesce a sganciarsi come vorrebbe o a cogliere i segnali di interesse lanciati da lei. “Avete bisogno dei vostri tempi”, le dicono saggiamente Pamela ed Eleonora in coro. Dunque, come proseguirà la conoscenza tra Shaila e Javier al Grande Fratello? La Gatta avrà la pazienza e la voglia di procedere a passo lento?

