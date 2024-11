Lorenzo Spolverato sconvolgente al Grande Fratello 2024 con Shaila Gatta

Continua a sollevare polemiche il giovane concorrente del Grande Fratello 2024, che negli ultimi giorni ha scatenato nuovamente critiche e polveroni, Lorenzo Spolverato nel corso di una chiacchierata con Shaila Gatta si è lasciata andare a nuove esternazioni spiazzanti e deliranti. Rievocando le sue ex relazioni, il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha tirato fuori dagli scatoloni alcune sue vecchie relazioni, ammettendo:

“Sto facendo anch’io dei passi, non pensare sia fatto e finito, ho un cervello ma non sono fatto e finito, Shaila, ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato. Ma non lo voglio fare perché non sai che parole possano venirmi in mente in una frazione di secondo” le parole di Lorenzo Spolverato con l’ex velina di Striscia la notizia che hanno ovviamente scatenato un nuovo putiferio sui social.

Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato torna nella bufera: le parole choc contro Helena

Non è la prima volta che il gieffino finisce nella lente d’ingrandimento dei fan del reality di Canale Cinque, che hanno già avuto modo di fare i conti con le uscite choc di Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello 2024. Sempre interagendo con Shaila Gatta, nei giorni scorsi il modello e aspirante attore era finito sotto attacco per la sua uscita nei confronti di Helena Prestes: “Sono stato aggressivo con lei? Non fa niente, se lo merita” l’uscita rabbiosa di Lorenzo Spolverato che sta rischiando seriamente dei grossi provvedimenti. Sempre scagliandosi contro la modella brasiliana, il concorrente ha tuonato: “Helena è instabile, la voglio fuori da qui”.

Nelle scorse ore si è vociferato addirittura di una possibile squalifica nei suoi confronti per via dei recenti comportamenti adottati contro i compagni di gioco, Shaila Gatta e Helena Prestes su tutti, che si sono ritrovate a fare i conti con le uscite scellerate di Lorenzo Spolverato.