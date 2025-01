Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes al Grande Fratello

Duro sfogo di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes dopo la decisione del Grande Fratello di mettere lei e Ilariua Galassi al televoto con i concorrenti nominati dalla casa. Secondo Lorenzo, con cui sono d’accordo tutti gli altri concorrenti del reality, il Grande Fratello avrebbe dovuto aprire due televoti: uno tra Helena e Ilaria e l’altro tra i nominati della casa per evitare che a fare le spese di un provvedimento disciplinare siano persone non coinvolte nella vicenda. Durante una chiacchierata dopo pranzo, il modello milanese analizza così la situazione con gli altri compagni puntando il dito contro Helena, ma anche contro il Grande Fratello, reo di “aver protetto la Prestes” spiegando i vari episodi accaduti in casa in modo poco chiaro.

Grande Fratello, Chiara Cainelli indecisa tra Alfonso D'Apice e Emanuele Fiori/ I suoi dubbi, chi sceglierà?

“Continuo a non essere d’accordo con quello che è successo. Che se c’è scritto in un comunicato che lei ha reagito alle tante provocazioni, non è così, non è la verità. Perché è la prima a farle, quindi le ha fatte e reagisce, come tutti. Jessica è stata accusata di quello, Ilaria è stata accusata di quello, perché ad Helene manca un pezzo, perché questa tutela?”, si chiede Spolverato.

Alfonso Signorini, l'attacco ai concorrenti del GF scatena la polemica/ Web diviso: perché non convince

Le parole di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes

Nella casa del Grande Fratello, la maggior parte dei concorrenti è convinta che il provvedimenti disciplinare adottato dal Grande Fratello sia ingiusto e che a farne le spese saranno le persone al televoto con Helena e Ilaria, ma non coinvolte nelle varie discussioni che hanno infiammato la casa. “Perché questa tutela? Da dove arriva? E non mi va che arriva dal fatto che fosse arrivata dalle favelas, che fosse nata nelle favelas, perché non mi interessa. Non mi interessa, perché ognuno di noi ha delle difficoltà. E comunque, io dico, uno può avere il suo passato, deve mettersi in discussione. Però adesso andiamo a continuare”, dice Lorenzo.

Amanda Lecciso contro Shaila Gatta al Grande Fratello/ "Nessuno mi ha difesa". La reazione di Lorenzo

Spolverato, poi, punta il dito anche contro Amanda Lecciso e Luca Calvani che non avrebbero mediato tra le parti contribuendo ad accrescere il clima di tensione in casa. Anche Pamela Petrarolo accusa Amanda di non aver fatto nulla quando, a tavola, Helena ha tolto il pane a Jessica pur avendo visto tutta la scena. “Non è giusto. E adesso, metti caso, esce Shaila. Non credo, però metti caso, che esca lei tra le cinque dopo tutto quello che è successo, me ne vado via. Me ne vado, perché dico, come funziona tutto questo? Sì, sì, come funziona?“, conclude Lorenzo.