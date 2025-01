Continuano le polemiche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello che ieri sera ha visto l’uscita di scena di Jessica Morlacchi. Dopo la puntata molti dei concorrenti si sono trovati a commentare l’accaduto e anche Lorenzo Spolverato ha voluto dire la sua sulla decisione degli autori e il provvedimento comunicato da Alfonso Signorini. Mentre Jessica Morlacchi stava abbandonando la casa, il modello milanese ha fatto di tutto per convincerla a restare, ma non è servito a nulla.

La cantante è uscita imperterrita, dicendo di non voler assolutamente associare il suo nome a quello di Helena Prestes. Ma cos’è successo dopo la puntata nella casa del Grande Fratello? A rompere il silenzio è stato Lorenzo Spolverato, che ha spiegato di non essere d’accordo con la scelta degli autori rispetto al televoto. “Ci sono le due che devono essere penalizzate in qualche modo e altre tre persone che non c’entrano un ca**o“, ha detto agli altri concorrenti verso le due di notte. Lorenzo Spolverato ha sbottato dicendo che con l’eliminazione di Jessica Morlacchi viene in qualche modo “giustificata” l’altra parte (Helena Prestes).

Lorenzo Spolverato, la critica alla produzione del GF: “Ecco come dovevano fare secondo me”

Come ormai sappiamo, Lorenzo Spolverato non è uno che si trattiene dal dire la sua, e anche stavolta ha espresso il suo parere dopo l’uscita di Jessica Morlacchi. Il suo pensiero principale è andato a Shaila Gatta, attualmente sua fidanzata: “Metti caso che esce Shaila tra le cinque dopo quello che è successo, me ne vado“, ha detto con tono leggermente interrogativo, facendo capire di essere totalmente in disaccordo su come gli autori del Grande Fratello hanno gestito questa difficile situazione.

Secondo Lorenzo Spolverato, la produzione avrebbe dovuto fare due televoti, uno per la normale nomination che vediamo ad ogni puntata, e uno ad hoc per le tre, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Allo stesso tempo, i social che solitamente sono molto critici nei confronti del milanese, si sono inaspettatamente trovati d’accordo con lui. Su X un utente scrive che il discorso di Lorenzo non fa una piega: “Tu dovevi punire le 3 e non mettere in nomination anche altre persone che nn hanno fatto nulla!“, si legge, “Se dovesse uscire Shaila esce anche Lorenzo, e il #grandefratelllo x me finisce qui“. E voi da che parte state?