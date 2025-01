Lorenzo Spolverato e le perplessità di Giglio: l’amico dubita di lui

È ormai assodato che, nella Casa del Grande Fratello 2024, non scorra affatto buon sangue tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Il modello milanese è ormai da tempo finito nel mirino di numerosi coinquilini, soprattutto negli ultimi giorni, per via della sua ostilità nei confronti del pallavolista con il quale non ha alcuna intenzione di chiarire i dissapori del passato. L’atteggiamento di Lorenzo non piace nemmeno ad Alfonso D’Apice e Giglio che, come riportato nella sezione News del sito del reality, nelle ultime ore si sono confrontati con Javier.

Il trio tutto al maschile si è ritrovato in sauna e ha parlato proprio dei comportamenti di Lorenzo; ad essere perplesso è soprattutto Giglio, grande amico del modello ma che in questi giorni sta maturando un nuovo pensiero nei suoi riguardi. Secondo il parrucchiere, infatti, il coinquilino è incoerente poiché accusa Javier di non aver mantenuto una logica a livello sentimentale, spostandosi da una parte all’altra, quando anche lui stesso ha avuto numerosi alti e bassi con Shaila, prima che il loro rapporto venisse ripristinato.

Javier Martinez punge Lorenzo Spolverato: “Lo mette in difficoltà il fatto che io ci sia“

Giglio appare piuttosto perplesso nei confronti di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024, quasi rassegnato nel vedere l’amico sempre accanto a Shaila e poco integrato col gruppo, e anche Alfonso D’Apice si trova d’accordo con questo giudizio. Ancor più scettico è Javier Martinez, che spiega di essere inviso al modello poiché viene visto come il “buono” della Casa, quando invece a suo dire si tratterebbe soltanto di un’impressione di Lorenzo.

Il pallavolista punge poi il coinquilino che, a suo dire, è indispettito proprio per la sua presenza nella Casa: “Lo mette in difficoltà il fatto che io ci sia“. Restano dunque forti dissapori tra i due gieffini e Spolverato è finito ormai nel mirino di diversi concorrenti: non solo Javier, anche Giglio ora riflette sul loro rapporto di amicizia e si dimostra piuttosto perplesso.

