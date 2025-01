Non è certo un segreto il fatto che Lorenzo Spolverato non provi simpatia per Javier Martinez. Tra loro si è creata una palese rivalità nei mesi scorsi a causa di Shaila Gatta e non hanno fatto nulla per nascondere la loro reciproca antipatia. Da settimane il gieffino non fa che parlare male del pallavolista alle sue spalle, nei giorni scorsi durante un confronto lo ha accusato di essere poco limpido. Lorenzo è convinto che fino ad ora Martinez sia riuscito a tenere nascosto il suo lato più cattivo, prima o poi però verrà a galla.

Javier Martinez innamorato di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024?/ Jessica Morlacchi scatena il dubbio

In ogni edizione del Grande Fratello ci sono sempre state antipatie e discussioni ed è normale che questo succeda dal momento che tante persone che non si conoscono si ritrovano a vivere tutte insieme lontane da tutto e tutti. Nelle scorse ore però Lorenzo Spolverato ha esagerato nei confronti di Javier Martinez pronunciando una frase davvero brutta che non è affatto passata inosservata. In molti sui social lo stanno attaccando e criticando per ciò che ha detto.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez è scontro al Grande Fratello/ "Accanito e più furbo di me"

Nuovo scivolone di Lorenzo Spolverato ai danni di Javier al Grande Fratello: la frase orrenda fa discutere

Sta facendo non poco discutere la brutta frase che Lorenzo Spolverato ha pronunciato contro Javier Martinez, in moltissimi infatti lo stanno duramente attaccando e criticando perché pensano che questa volta abbia davvero esagerato. Che cosa ha detto il gieffino? È successo tutto mentre il pallavolista stava giocando in piscina con alcuni suoi compagnia di avventura, facevano una gara di salto in lungo. Non appena il gieffino argentino ha saltato Lorenzo, che stava chiacchierando con Shaila in giardino, ridendo ha detto: “Spaccati un ginocchio”.

Grande Fratello 2024, tutti contro Helena e Javier/ "Non si gioca con i sentimenti", Zeudi furiosa

La grave frase di Lorenzo Spolverato ai danni di Javier Martinez non è piaciuta nemmeno alla fidanzata, infatti lo ha subito rimproverato. Lui probabilmente non si è nemmeno reso conto dello scivolone che ha fatto, ma questo gli sta facendo fare i conti con molte critiche e polemiche. Sul web è presto scoppiata la polemica, moltissimi utenti si sono detti indignati per ciò che Spolverato ha detto al Grande Fratello, c’è chi pensa che la sua sia tutta invidia e che sia davvero brutto sentire una cosa del genere. Un utente ha fatto notare che questa orrenda frase sia ancora più cattiva detta contro Javier perché essendo uno sportivo non potrebbe più giocare se si spaccasse un ginocchio. La redazione del reality prenderà provvedimenti nei confronti di Spolverato dopo ciò che ha detto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.