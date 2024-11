Resa dei conti tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez al Grande Fratello 2024, ma stavolta non per Shaila Gatta, bensì per Helena Prestes. Proprio prima dell’ingresso in studio del pallavolista, il coinquilino è andato all’attacco: “Io credo che ci sia poca verità da parte di Helena nei confronti di Javier e non credo che a lui piaccia tanto. Secondo me non s’ha da fare… Forse è una distrazione, chiodo schiaccia chiodo…“. Dunque, per Lorenzo c’è solo strategia da parte di Helena e Javier, ma comunque dice di non essere seccato dal loro avvicinamento: “No, sono felice del rapporto che sto costruendo con Shaila“.

Il confronto vero e proprio, però, è arrivato dopo che è stata mandata in onda una clip con le dichiarazioni in cui si attaccano reciprocamente. “Io non mi sono mai espresso in maniera cattiva, io ho solo detto la verità, dimmi tu cosa pensi di me, ma non iniziare con i preamboli, perché non mi intorti“, la posizione di Javier, che ha sancito così la fine della loro tregua, evidentemente apparente.

“C’è un inghippo che si chiama Shaila“, ha detto chiaramente Javier Martinez. “Ovvio che non mi interessa più. Ma che penso a lei… Non sono stato innamorato di lei“, ha aggiunto nello studio del Grande Fratello 2024. “Fa molto show, non penso che sia un cattivo ragazzo, per me è insignificante“.

Di diverso parere è Lorenzo Spolverato, secondo cui i loro problemi sono legati a Shaila Gatta. “Sei un pagliaccio“, si è limitato a dire Javier. Per Lorenzo, inoltre, il coinquilino si è avvicinato a Helena Prestes per strategia, cioè per fargli un dispetto. “Dopo la lettera di tuo padre ti sei avvicinato casualmente a lei… Forse volevi far ingelosire me“. Proprio su questo è stato beccato da Cesara Buonamici, secondo cui si concentra su Javier e Helena, anziché pensare a Shaila. “Hai tutta questa attenzione… ma a te che ti cambia? Non sembri così felice. Non è più importante Shaila che il percorso?“.

