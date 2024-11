Javier Martinez frena con Helena Prestes in diretta al Grande Fratello 2024: “Per me è amicizia”

Javier Martinez e Helena Prestes sono la nuova coppia del Grande Fratello 2024? A quanto pare no, o almeno non ancora. Se la brasiliana vorrebbe accelerare il passo e superare la linea dell’amicizia, il pallavolista argentino frena e spiega anche il motivo.

“Le cose qui dentro si vivono a livelli altissimi. Non voglio fare troppi passi in avanti perché poi potrebbe essere troppo tardi dopo. – ha ammesso Javier – Lei mi piace sotto alcuni punti di vista, ma non mi sono sbilanciato. Sta nascendo un rapporto bellissimo ma la confusione è mia. Per ora si limita all’amicizia e non mi sento di andare oltre quella linea che ho tracciato.” ha aggiunto.

Diversa la posizione di Helena Prestes: “Sto scoprendo una persona incredibile. È un uomo onesto, corretto.” ha esordito parlando di Javier Martinez. Poi, in merito al ‘due di picche’ appena ricevuto, ha aggiunto: “Io nell’amore non ho fretta, però ho voglia di conoscere, sono passionale. Però è bella anche questa attesa, questo conoscersi… Ringrazio il Grande Fratello per questo.” Javier, però, ha stroncato ancora le speranze di Helena, aggiungendo: “Ma io sono disposto anche a fare un passo indietro!”

Dallo studio, Beatrice Luzzi ha ammesso di non vedere tutto questo trasporto tra Helena e Javier: “A me dispiace dirlo ma non ci vedo una passione amorosa, mi dispiace per Helena, anche se neppure da parte sua vedo questa passionalità. Sicuramente si fanno compagnia, c’è uno scambio di tenerezza, della quale c’è bisogno nella Casa, ma non vedo questa chimica.”