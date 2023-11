Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme?/ “Siamo amici. Innamorato? Non c’è parola che può definirlo”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? È questa la domanda che si ripropone nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle 2023. Una domanda che viene posta anche al figlio di Rocco Siffredi, che alle telecamere dello show racconta i suoi sentimenti: “Tra me e Lucrezia sta nascendo una bella amicizia. In realtà mi piace la sua sincerità, è molto vera, mi piace anche che lei ci tiene tantissimo e riesce a trasmetterlo.”

Poi aggiunge: “Io innamorato? Rispondere è molto difficile, non c’è una parole che lo potrebbe definire. Per me l’amore è un po’ tutto, è la ragione per vivere. Tu puoi fare tante cose, puoi lavorare, ma se torni a casa e non hai una persona che ti aspetta, una relazione stabile, ha tutto poco senso.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme a Ballando con le Stelle 2023?

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando da ballerini a nuova coppia di Ballando con le Stelle 2023? Il figlio di Rocco Siffredi è sempre più vicino alla maestra di ballo conosciuta all’interno del dance show di successo di Rai1. Tra i due è nata una fortissima complicità che è stata percepita dai giurati sin dalla prima puntata del programma di Raiuno. Una sintonia speciale che il figlio di Rocco Siffredi oramai non nasconde più! Durante la seconda puntata di Ballando, infatti, il giovane ha confermato di essere interessato alla maestre ammettendo, timidamente, “si, mi piace!”. Un’ammissione che ha confermato anche dalle pagine del settimanale Chi dove ha dichiarato: “stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”.

La maestra parlando del suo allievo ha rivelato di apprezzare molto la sua purezza. Intanto i due cominciano a mostrare anche i primi miglioramenti sulla pista da ballo. Chissà che non possano rivelarsi una delle coppie in lizza per la finale!

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: “Abbiamo un buon rapporto professionale a Ballando con le Stelle”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sempre più complici a Ballando con Le Stelle 2023. Il figlio di Rocco Siffredi e la maestra di ballo hanno conquistato pubblico e giuria durante la seconda puntata del dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Il giovane non nasconde di provare una certa curiosità verso la ballerina; messo alle strette durante la puntata dalla giura l’ha confermato senza girarci troppo intorno. Nessun pensiero alla ex di 12 anni con cui si è lasciato alcuni mesi fa.

“Che possa intervenire per gelosia di Lucrezia? No, sicuramente no. Abbiamo chiuso i rapporti completamente”. Non credo ci sia alcun problema a riguardo” – ha dichiarato dalle pagine di Chi parlando di un possibile ritorno o gelosia della ex fidanzata. Parlando, invece, della ballerina Lucrezia Lando ha rivelato: “abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”. Chissà cosa penerà papà Rocco!

