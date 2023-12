Lucrezia Lando, foto con Lorenzo Tano dopo Ballando con le stelle 2023/ “Grazie per averci fatto incontrare”

Lucrezia Lando dopo Ballando con le stelle 2023: “Grazie per…“

A distanza di pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stelle 2023, andata in onda sabato sera su Rai 1, Lucrezia Lando ha tracciato un breve bilancio di questa sua ennesima esperienza nel ruolo di insegnante di danza. La ballerina si è classificata al quarto posto al fianco del suo partner, Lorenzo Tano, con il quale ha instaurato non solo un evidente feeling in pista ma anche un rapporto che, dietro le quinte, sembra andare oltre la semplice amicizia. I due non hanno mai esplicitamente parlato di amore, ma i rumors sui baci scambiati nei backstage e la palese complicità sul palco hanno fatto pensare ad un’ipotetica relazione.

Ora, la ballerina ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono assieme al concorrente. E, a corredo, un bilancio di questa edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci e un augurio per questi giorni di festa: “É stato un percorso magico, unico, vero ed irripetibile, non potevamo desiderare cosa migliore. Buone feste e Grazie a tutti !!! Ma… soprattutto grazie @milly_carlucci @ballandoconlestelle per averci fatto incontrare“. Infine, la firma a nome di “Lu & Lo“, le abbreviazioni dei loro nomi, Lucrezia e Lorenzo.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: da partner di danza a un possibile amore?

Nonostante il quarto posto in classifica, a un passo dal podio, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano possono dirsi soddisfatti del loro percorso a Ballando con le stelle 2023. Il loro rapporto sembra andare oltre l’impegno professionale: da semplici partner in pista, infatti, sembra essere nato un amore. Il gossip sulla loro presunta relazione è stato uno dei fil rouge di questa edizione, perlomeno nelle ultime settimane, anche se i due non si sono del tutto sbilanciati a riguardo.

Si è anche vociferato di una presunta crisi nel backstage, pochi istanti prima della finalissima di sabato sera. Il post Instagram della Lando sembra però smentire i chiacchiericci e rinnovare il profondo affetto che la lega al figlio di Rocco Siffredi. “Amore” è forse ancora una parola troppo forte da pronunciare, ma di certo il loro feeling è evidente a tutti.

