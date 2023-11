Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, nessun bacio a Ballando con le stelle 2023?/ “Hanno visto male e…”

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: è amore a Ballando con le stelle 2023?

Dietro le quinte di Ballando con le stelle 2023 tiene banco un gossip, legato alla presunta liaison tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. In molti, da Selvaggia Lucarelli a Rossella Erra e Simona Izzo, avrebbero assistito ad un bacio tra i due lontano dai riflettori del dance show, e il gossip ha fatto subito sognare i fan. Ora, però, ci pensano i diretti interessati a fare chiarezza, ospiti di Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice, addentrandosi nell’argomento, chiede al figlio di Rocco Siffredi se sia scattato qualcosa con la sua partner di ballo, come un bacio.

Il ragazzo però specifica che l’unico bacio che si sono scambiati è quello sulla pista di Ballando: “Sì, un bacio coreografico durante il ballo“. Tuttavia gli ospiti in studio sono curiosi circa un altro bacio, quello che i due si sarebbero scambiati dietro le quinte dello show. “Secondo me hanno visto male. Tutti quanti vogliono vedere un bacio, magari nella prossima diretta, potrebbe capitare“, ha ammesso Tano, smentendo tutto. Anche la Lando cerca di sviare l’argomento: “Siete così curiosi? Io sono sempre molto riservata, non rilascio commenti“.

La verità sul presunto bacio: “Avevamo finito le prove e…“

Ma qual è la verità dietro il presunto bacio tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano a Ballando con le stelle 2023? C’è realmente stato, come osservato da Selvaggia Lucarelli? Il ragazzo specifica come, in quel frangente in cui la coppia è stata pizzicata in intima compagnia, in realtà non ci sia stato alcun bacio. “Avevamo finito le prove, stavamo scendendo le scale, eravamo abbastanza stanchi. Lei è caduta, io la stavo alzando, e poi è arrivata proprio Selvaggia. Non era un bacio“, ha spiegato raccontando la presunta dinamica dei fatti.

Da entrambi i lati, dunque, non c’è stato uno sbilanciamento effettivo verso una liaison amorosa che vada oltre la collaborazione professionale. Lorenzo Tano spende però parole positive per la Lando, con la quale ha instaurato la sintonia perfetta: “Lucrezia è fantastica. La cosa che mi ha più colpito è che è molto vera, e non mi aspettavo mai di trovare una persona così in questo mondo. Mi piace, è un respiro d’aria fresca“.











