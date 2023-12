Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? “Non lo sappiamo”/ “Il bacio? Non era con la lingua”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando parlano del bacio sul palco di Ballando

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, hanno parlato del loro rapporto che ha sempre destato molta curiosità nel pubblico. Durante l’ultima esibizione a Ballando con le stelle, i due si sono scambiati un bacio passionale sul palco alimentando sempre di più le voci di una presunta relazione amorosa.

“In realtà era un omaggio al primo bacio che abbiamo avuto, tempo fa, poi è uscito diversamente” ha detto il figlio di Siffredi visibilmente imbarazzato: “Comunque le lingue non c’erano” puntualizza la ballerina. La conduttrice ha poi rivelato che Tano abbia sofferto molto per una storia precedente finita male: “Con lei volevi mettere su famiglia. Hai ancora voglia di paternità?” domanda Balivo. “Sono giovane, ci sto un po’ ripensando. Ho avuto questa delusione di recente che non ho ancora superato“.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: “Se siamo fidanzati? Non lo sappiamo”

“Io penso che il feeling che abbia fuori dalla pista sia una cosa a nostro favore, però, ho visto che c’è stata anche una critica nei nostri confronti perchè abbiamo questo rapporto che va oltre…” dichiara Lucrezia a La volta buona: “E’ una cosa in più che abbiano noi ma non è detto che sia una cosa a nostro sfavore“.

Alla domanda di Caterina Balivo: “Siete fidanzati“, Lorenzo risponde: “Non lo sappiamo“. La ballerina ha volto l’occasione per smentire i rumor che, negli anni, le hanno attribuito diverse relazioni con altri ballerini: “Non era vero“. Dunque, non sembra che la coppia di ballo abbia sfamato la curiosità dei fan che sperano nel grande amore tra i due.

