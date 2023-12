Lorenzo Tano e Lucrezia Lando vivono insieme?/ “Siamo andati a cena fuori con i suoi genitori e…”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: “Abbiamo festeggiato insieme”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, sono usciti allo scoperto. Da settimane circolano rumor sulla loro presunta storia d’amore, e sembra che i due abbiano in parte confermato il gossip: “Dopo la puntata di Ballando con le stelle abbiamo festeggiato insieme. Siamo andati a cena fuori, con i suoi genitori e con suo fratello“.

A questo punto, il figlio di Rocco Siffredi si lascia andare ad un altro scoop sulla coppia: “Non era stata la prima volta. Lucrezia era stata invitata anche il 5 ottobre, in occasione del compleanno di mio fratello. Stiamo facendo un percorso insieme e quindi mi è sembrata una cosa naturale invitare anche lei”. I due, dunque, continuano a negare ma è abbastanza evidente siano una coppia a tutti gli effetti. I due concorrenti hanno anche ammesso, in via indiretta ,di vivere assieme. A rivelarlo nello studio della Balivo Rossella, giurata popolare di Ballando con le stelle. La conduttrice ha poi chiesto se la giurata “avesse fatto delle dichiarazioni non vere”. “No” ha risposto Lorenzo ammettendo di convivere con la sua dolce metà.

Tano e Lucrezia, ospiti le scorse settimane a La volta buona di Caterina Balivo, hanno parlato del loro rapporto che ha sempre destato molta curiosità nel pubblico. Durante una passata esibizione a Ballando con le stelle, i due si sono scambiati un bacio passionale sul palco alimentando sempre di più le voci di una presunta relazione amorosa.

“In realtà era un omaggio al primo bacio che abbiamo avuto, tempo fa, poi è uscito diversamente” ha detto il figlio di Siffredi visibilmente imbarazzato: “Comunque le lingue non c’erano” puntualizza la ballerina. La conduttrice ha poi rivelato che Tano abbia sofferto molto per una storia precedente finita male: “Con lei volevi mettere su famiglia. Hai ancora voglia di paternità?” domanda Balivo. “Sono giovane, ci sto un po’ ripensando. Ho avuto questa delusione di recente che non ho ancora superato“.

