Continuano le faide al Grande Fratello, e in qualche modo, Lorenzo Spolverato ne è sempre il protagonista. Guerra aperta o no, il modello milanese ce l’ha ancora con Helena Prestes: non ha perdonato il suo ripescaggio e sembra essere convinto di poterla cacciare a suon di strategie. Ma andiamo con ordine. Il ragazzo ha scelto di sfogarsi con la sua fidanzata Shaila Gatta dicendole di avere un nuovo “piano” per mandare fuori la brasiliana.

Dopo l’ultima puntata del 27 gennaio, il Grande Fratello ha dovuto fare i conti con l’eliminazione di Luca Calvani, uno dei nemici numero uno di Lorenzo Spolverato. Nessuno si aspettava che l’attore uscisse in questo modo, anche perchè il pubblico era convinto che proprio lui fosse uno dei detentori del famoso biglietto bonus dopo l’eliminazione. Shaila Gatta, Giglio, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono subito espressi dopo la sua uscita di scena, dicendo che da quel momento in poi la casa non sarebbe stata più la stessa. Come cambieranno gli equilibri nel reality?

A quanto annunciato da Lorenzo Spolverato nelle ultime ore, ci sarebbe in ballo una nuova strategia per eliminare Helena Prestes. Dopo la diretta di lunedì sera, infatti, il concorrente milanese è corso da Shaila Gatta con il piede di guerra per dirle di voler mettere in atto un piano per cacciare Helena. E a quanto lascia intendere, ha già una strategia (che evidentemente nelle ultime settimane non ha funzionato). “Aspetto giovedì” ha detto Spolverato, “se non esce cambio gioco con lei per buttarla fuori perché lei non si deve mettere contro di me, mai!”. C’è da preoccuparsi?

Intanto, Helena Prestes e Zeudi Di Palma non sembrano più essere le grandi amiche di qualche tempo fa. La brasiliana è scossa dal comportamento dell’ex Miss Italia e si domanda come mai i suoi atteggiamenti siano cambiati. Non solo, la modella è particolarmente provata per l’uscita di Luca Calvani che per lei era un grande punto di riferimento. Oltreutto, dopo aver scoperto che l’attore non godeva del “biglietto bonus di ritorno“, ha iniziato a fare ipotesi su chi potrebbe averlo. Secondo lei ce l’hanno Lorenzo, Zeudi, Shaila e Javier. Avrà azzeccato?