Loretta Goggi e la malattia/ “Non uscivo più di casa. Stavo morendo!”

Loretta Goggi torna ospite a Domenica In dall’amica Mara Venier. La showgirl, attualmente impegnata nella giuria del programma “Tali e Quali Edizione 2022”, si è soffermata a parlare della sua vita artistica, ma anche personale. Dal grande amore per Gianni Brezza alla malattia che l’ha portata a non uscire di casa per anni. Una terribile malattia di cui ha sofferto in concomitanza con la morte dell’amato marito Gianni Brezza scomparso nel 2011 a causa del cancro. “Quando ho perso Gianni tutto si è spento” – ha dichiarato la bravissima attrice e conduttrice dalle pagine del settimanale Oggi. La Goggi si è aperta raccontando il suo dolore e quanto ha sofferto: “sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo! Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”.

Loretta Goggi piange per la sorpresa di Serena Autieri/ "Sei la nostra regina"

In quel periodo lo Goggi era molto triste per la scomparsa del marito Gianni Brezza. Una morte che l’ha destabilizzata e che l’ha fatta cadere in un vortice nero da cui è uscita grazie all’affetto incondizionato e al supporto della sorella Daniela Goggi, ma anche alla fede.

Loretta Goggi e la malattia: “mi stava logorando anche fisicamente”

Loretta Goggi ha parlato della sua malattia, un malessere di origine psicosomatica, aggravatasi dalla morte del compagno di vita Gianni Brezza. “Non uscivo più di casa. Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere” – ha raccontato la giudice di Tale e Quale Show che, grazie a quel viaggio, è ritornata a vivere.

Loretta Goggi e il tumore di Gianni Brezza/ "Da quando ho perso mio marito..."

Non solo, anche Carlo Conti è stato importante nella sua vita perchè è arrivato in un momento di rinascita personale e poco artistica invitandola a diventare la giurata di Tale e Quale Show: “mi ha chiamata per il suo programma e mi ha detto che ero l’unica che sapeva tutto delle imitazioni. Mi hanno aiutato anche Christian De Sica e Claudio Lippi”.

LEGGI ANCHE:

Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi/ Marito figli e carriera: ha 68 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA