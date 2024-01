Loretta Goggi frecciata ad Alessandra Amoroso con errore/ “Ad Amici schifata per Maledetta Primavera”

Loretta Goggi lancia una frecciata ad Alessandra Amoroso: “Faccia schifata ad Amici quando…”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali 2024, show di Rai 1 condotto da Carlo Conti spinn-off del più celebre e longevo Tale e Quale Show con protagonisti non volti noti dello spettacolo ma gente comune. Ebbene ieri sera tra i vari un’imitatrice si è cimentata nei panni di Alessandra Amoroso e tanto è bastato a Loretta Goggi per rivangare il passato tirando fuori un episodio che (qualora esistito veramente sarebbe successo 15 anni fa) nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Loretta Goggi ha lanciato una frecciata ad Alessandra Amoroso a Tali e Quali 2024: “Mi sono ricordata quando ad Alessandra hanno chiesto di cantare ‘Maledetta Primavera’ con Jurman che era il suo insegnante. Lei ha fatto una faccia schifata (è seguita imitazione dell’espressione da parte di Goggi, ndr)”. E poi ha aggiunto: “Per forza, una che vuole fare Etta James e Anastacia, per lei “Maledetta primavera” è un po’ poco.”

Loretta Goggi vs Alessandra Amoroso a Tali e Quali 2024: lancia una frecciata ma commette un errore?

Nella puntata di ieri sera di Tali e Quali 2024 Loretta Goggi ha lanciato una stoccata ad Alessandra Amoroso risalente a quando la cantante salentina era allieva ad Amici, ben 15 anni fa. La giudica del talent di Rai 1 ha continuato così il suo aneddoto: “L’ha cantata, non dico come. No, non lo so come l’ha interpretata, però l’ha cantata”. Dopo l’aneddoto della conduttrice e imitatrice, però, i social sempre sul pezzo e attenti hanno tirato fuori un’altra verità.

Pare infatti che Loretta Goggi ha commesso un clamoroso errore, si sia sbagliata di grosso perché Alessandra Amoroso durante la sua permanenza ad Amici non solo non ha mai cantato Maledetta Primavera ma non le è mai stato neanche proposto. I fan storici del reality di Maria de Filippi e della cantante salentina, infatti, in queste ore si sono riversati sui social non solo per difendere la propria beniamina a pochi giorni dal Festival di Sanremo 2024 in cui è in gara ma anche per chiedere le scuse in diretta di Loretta Goggi nella prossima puntata di Tali e Quali 2024. dall’altra parte, però, stupisce anche il racconto di ricco di particolari della Goggi: che sbagliato allieva confondendola con un’altra cantante?. Insomma, come si evolverà la vicenda?













