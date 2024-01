Tali e quali 2024, 3a puntata/ Diretta, vincitore, classifica: Enea come Mango incanta Loretta Goggi!

Diretta Tali e quali 2024: commento live terza puntata 27 gennaio 2024

Dopo il siparietto firmato Cirilli-Paolantoni, il musicista Enea Platania imita Mango a Tali e quali 2024. E lo imita splendidamente, come conferma la prima vera standing ovation della serata. Un bellissimo omaggio che sembra coinvolgere anche la giuria. Loretta Goggi è entusiasta e non nasconde le emozioni: “Gli hai reso omaggio con grandissima bravura, chapeau!”.

Panariello sottolinea la somiglianza della voce: “Ma qui c’è anche un omaggio molto sentito, faccio i miei complimenti ad Enea perché mi ha riportato a quel Mango”. Cristiano Malgioglio non è proprio dello stesso avviso, ma spende parole al miele per il concorrente: “Sei entrato molto bene nel personaggio, anche se più che un mango mi sembri un kiwi”.

Paolantoni e Cirilli diventano Heather Parisi a Tali e quali 2024

Francesco Rossi canta Amore Bello a Tali e quali 2024, destreggiandosi nell’imitazione di Claudio Baglioni. Una voce inimitabile… o no? Per Loretta Goggi è stato eccezionale, ma non è l’unica a pensarlo: la voce è il vero valore aggiunto di Francesco. Cristiano Malgioglio dice di non essere rimasto incantato dal concorrente, ma probabilmente vuole solo provocare. Alessandra Procacci invece si trasforma in Beyoncè e fin qui è forse la più graffiante e convincente.

Anche in questo caso Mlagioglio prova a minimizzare l’esibizione, paragonandola ad una gattina, più che una tigre. Arriva il momento attesissimo dei due ripetenti, Paolantoni e Cirilli, che si sfidano in una “competizione a parte”. Chi è il meno peggio? I due comici indosseranno i panni di Heather Parisi: un momento da non perdere su Raiuno…(Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Cecilia è Alessandra Amoroso a Tali e Quali 2024

Il primo concorrente di Tali e quali 2024 si chiama Antonio Vassalli e imita Pupo. Esibizione tutto sommato gradevole, sulle note di Gelato Cioccolato, ma la somiglianza è molto vaga. Panariello ci regala una serie di battute spassose, ma si complimenta col concorrente “anche se sembri più un Pupone”. Cecilia Sordoni dev’essere tale e quale ad Alessandra Amoroso. La storia di Cecilia è interessante, perché si è presa delle belle rivincite nel corso della sua vita dopo aver sofferto di depressione.

L’imitazione è un po’ troppo teatrale, per quanto ci riguarda, ma la voce c’è tutta. Opinioni divergenti tra i giudici di Tali e Quali 2024, l’esibizione di Cecilia comunque lascia più luci che ombre. Conti manda un piccolo break pubblicitario, poi si riprende con la gara e i nuovi concorrenti. A chi tocca? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Antonio si trasforma in Pupo a Tali e quali 2024

Tutto pronto su Raiuno per la terza puntata di Tali e quali 2024. Grande entusiasmo nell’anteprima di Carlo Conti, che introduce una batteria di talenti “nip” eccezionali. Dopo la vittoria di Clelia Cicero nei panni di Édith Piaf nella prima puntata e quella pari merito di Andrea Cecconi con la sua eccellente interpretazione di Max Pezzali, Floriana Ferro nei panni di Christina Aguilera e Shany Martin in quelli di Fabrizio De André, chi riuscirà a portarsi a casa questa puntata?

“Sembra di stare in uno stadio, ma che calore!”, dice il conduttore prima di presentare le “persone comuni” che gareggeranno questa sera. Ancora massimo riserbo sull’identità dei concorrenti, mentre sono ben note le imitazioni che sosterranno sul palco: Ligabue, Alessandra Amoroso, Beyoncé, Mango, Katy Perry, Pupo, Justin Timberlake, Nina Zilli, Steven Tyler degli Aerosmith e Claudio Baglioni. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Tali e Quali 2024, anticipazioni 3a puntata del 27 gennaio: nuova gara tra i ‘dilettanti’

Questa sera, 27 gennaio 2024, su Rai Uno va in onda la terza puntata di Tali e Quali. Riparte la sfida tra i 10 “dilettanti”, come sempre condotta da Carlo Conti, che vede persone comuni cimentarsi in diretta nelle imitazioni fisiche e vocali di grandi star della musica nazionale e internazionale. A giudicare queste performance, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Anche questa sera si affianca ai tre storici volti del programma un quarto giudice a sorpresa, chiamato a contribuire, con le sue votazioni, a decidere chi si classificherà al primo posto, accedendo dunque alla finalissima di Tali e Quali prevista per il 3 febbraio. Ogni vincitore di puntata avrà infatti la possibilità di aggiudicarsi titolo di “Campione di Tali e Quali 2024”.

Tali e Quali 2024: Flavio Insinna quarto giudice, tornano Paolantoni e Cirilli

Anche nella terza puntata di Tali e Quali 2024 non mancheranno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, ormai ospiti fissi del programma (in entrambe le edizioni). I due comici contribuiranno a far divertire il pubblico di Rai Uno con le loro indimenticabili ed esilaranti performance in costume.

Ospite di questa puntata, e dunque quarto giudice, come svela Tv Blog sarà Flavio Insinna. Ma non si tratterà del vero attore e conduttore, ma del suo imitatore Ubaldo Pantani. Tornando ai concorrenti di Tali e Quali, come sempre avranno l’opportunità di essere seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”. Parliamo del cast che si trova dietro le quinte: dai costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri, ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.

Come vedere in diretta streaming Tali e Quali 2024

La nuova edizione di Tali e Quali debutta ufficialmente questa sera e lancia la sfida a C’è posta per te di Maria De Filippi. Lo show di Carlo conti può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, ogni sabato, alle 21.30 e in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche le singole esibizioni in un momento successivo alla messa in onda in tv.











