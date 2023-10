Loretta Goggi piange per Alex Baroni/ Il racconto choc: “Mi precipitai in ospedale e non mi fecero entrare”

Loretta Goggi non si dà pace per il tragico incidente che costò la vita ad Alex Baroni: “Quella volta mi precipitai in ospedale ma…”

A Tale e Quale Show 2023 Loretta Goggi ha condiviso con il pubblico un aneddoto commuovente riguardante Alex Baroni. Un aneddoto tornato alla mente di Loretta dopo la struggente esibizione di Lorenzo Licitra, che ha imitato brillantemente Alex Baroni sulle note del brano Cambiare. La Goggi, con gli occhi visibilmente lucidi ed un volto segnato dai ricordi, ha menzionato un momento particolarmente significativo con l’artista durante una puntata di “Viva Napoli”.

Dopo il tragico incidente, Loretta Goggi si precipitò in ospedale e incontrò Giorgia, all’epoca la compagna di Baroni. Tuttavia, non le fu permesso di entrare nella stanza dell’artista e ancora oggi, con lacrime agli occhi, Loretta non si dà pace. “Rimasi così scioccata da quell’incidente che corsi in ospedale e lì ho incontrato Giorgia. Non mi hanno fatto entrare. Spero che i suoi genitori mi sentano e che sappiano che io ci sono stata”, le parole di Loretta.

Così la Goggi ha condiviso il suo desiderio che la famiglia di Alex Baroni sappia che avrebbe voluto essere al suo fianco in quei momenti difficili. Anche l’opinionista del programma, Malgioglio, ha voluto rendere omaggio a Baroni. Con grande trasporto, Cristiano ha dichiarato: “E’ stata la voce più bella che abbiamo avuto in Italia, una voce angelica”.

Questo tributo a Alex Baroni ha toccato il cuore del pubblico e ha fatto emergere ricordi preziosi di un talento musicale indimenticabile. La sua eredità musicale continua a vivere attraverso artisti e amanti della musica come quelli che lo ricordano con tanto affetto.

