Loretta Goggi/ “Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi”

Loretta Goggi ospite di Domenica In da Mara Venier

Loretta Goggi è tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Un ritorno, quello dell’attrice e conduttrice, che arriva a poca distanza dal debutto della nuova edizione di Tale e Quale Show dove ricoprirà ancora una volta il ruolo di giurata. Talento unico quello della Goggia che ha iniziato giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo come ha raccontato in una intervista rilasciata a Il Messaggero: “non sono giovane e non voglio esserlo. Ho quasi 72 anni, ho iniziato a lavorare a 10, non sono rifatta, e so che posso reggere ancora la scena. Ma non con il varietà. Per quello dovrei fare del giovanilismo e quello, a me, non piace. Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi: il prossimo, l’amore, la fede”.

Oltre al ruolo di giudice di Tale e Quale Show, la Goggi è tornata anche a recitare: “utimamente tornare a recitare mi ha dato tante soddisfazioni, anche se con il varietà guadagnerei molti più soldi. La tv, però, è molto cambiata. Difficile fare un programma dove il talento sia più importante di tutto il resto”.

Loretta Goggi e il successo: “Un mix di talento, fortuna e incoscienza”

Una carriera di grandi successi quella di Loretta Goggi che non nasconde: un mix di talento, fortuna e incoscienza. I miei non hanno mai deciso per me, ho sempre fatto tutto da sola. Mio padre desiderava che io cantassi, era un appassionato di musica, ma dopo gli sceneggiati non pensava che durasse. Però mi ha sempre dato fiducia”. Tutto quello che ha fatto l’ha scelto sempre accuratamente senza costrizioni: “ho sempre gestito la mia carriera con la massima libertà. Se una cosa mi convinceva, la facevo. Altrimenti, niente. Per questo non ho mai firmato esclusive”.

Non sono mancati dei no come ha rivelato: “tantissimi. Una Domenica In nel 1985, un secondo e terzo Sanremo da conduttrice nel 1986 e 1987, Ok, il prezzo è giusto! nel 2000, la candidatura con il Partito Radicale di Pannella. Prima di Cicciolina ovviamente”. Infine parlando di possibili eredi ha precisato “Paola Cortellesi, anche se lei ha fatto scelte più elitarie delle mie. E anche Loretta Goggi”.











