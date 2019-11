Loris e Barbara Ippoliti, figlio e ex moglie Simone Coccia/ “Mai stato un gran padre”

Simone Coccia è il compagno di Stefania Pezzopane, ma prima di fidanzarsi con la politica italiana in passato è stato sposato con Barbara Ippoliti da cui ha avuto un figlio di nome Loris. I rapporti con la ex moglie non sono idilliaci, visto che più volte la 31 enne dell’Aquila ha rivolte accuse all’ex marito precisando di essere stato poco presente sia dal punto di vista affettivo che economico nella vita del piccolo Loris. Sulla donna si conosce davvero poco come della sua vita privata. E’ una donna schiva e poco interessante alle luci del terremoto, ma possiamo dirvi che ha 31 anni e vive a L’Aquila dove peraltro è stata vittima del terribile terremoto del 2009 in cui ha perso la casa. La donna è balzata alla fama “televisiva” durante la partecipazione dell’ex marito al “Grande Fratello” per via di una lunga lettera inviata al settimanale DiPiù in cui ha parlato del rapporto con Simone. “Prego Dio che Simone vinca questo Grande Fratello, perché voglio recuperare quello che in tutti questi anni non mi ha potuto dare. In 10 anni, tra il 2005 e il 2015, ho ricevuto solo 50 euro per me e mio figlio” aveva scritto la donna.

Barbara Ippoliti, ex moglie Simone Coccia: “ci siamo conosciuti nel 2003”

Simone Coccia e Barbara Ippoliti si sono conosciuti per la prima volta nel 2003 come ha raccontato la donna: “Simone faceva il buttafuori. Ci ha presentati un’amica e ci siamo innamorati; abbiamo avuto il nostro bambino dopo 3 anni di fidanzamento. A quel bambino non ha mai corrisposto alimenti. C’è una causa di mantenimento in corso, partita da una querela di 4 anni fa. Gli ho sempre chiesto gli alimenti tramite sms, avvocati e pignoramenti. Mi ha sempre detto di non avere un soldo”. Accuse importante quelle fatte dalla ex moglie che cozzano con quelle fatte dalla madre di Simone a Barbara D’Urso: “è innamorato di suo figlio”. Barbara Ippoliti nella lunga lettera ha anche parlato del rapporto tra Simone e il figlio Loris: “non ha mai visto il figlio fino al 2015, si vedevano e sentivano poco. Non c’è mai stato nessun ‘grande padre’. Sto cercando di fargli capire che è necessario che faccia il padre. Loris ha bisogno di lui e faccio il tifo per Simone, affinché vinca e mi dia tutto quello che spetta a me e nostro figlio”.

Simone Coccia: “Vorrei precisare che mio figlio Loris lo vedo sempre”

La replica di Simone Coccia alle accuse della ex moglie Barbara Ippoliti non sono tardate arrivare sempre tramite mezzo stampa. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, non solo ha smentito le dichiarazioni della ex moglie ma anche raccontato una versione completamente diversa. Parlando del rapporto con Loris, il figlio 12enne, ha detto: “mio figlio lo vedo sempre e ci sono foto che confermano i momenti più belli e intimi della nostra vita. Queste sono le lettere che mio figlio mi scrive dove tutti possono leggere quanto mi adora!! Tutelare un figlio vuol dire non esporlo pubblicamente per farsi pubblicità o prendersi qualche tardiva vendetta e la signora Ippoliti Barbara ha fatto un grave danno a me ma soprattutto a mio figlio con quanto affermato nel precedente articolo. Ogni volta che vivo i miei momenti più belli assieme a mio figlio spesso e volentieri mi sussurra all’orecchio ‘vorrei vivere tanto con te perché mi fai divertire mi fai fare pugilato e mi insegni tantissime cose”. Simone Coccia, come tutti i papà, farebbe di tutto per il proprio figlio: “lo proteggo molto, come tutti ovviamente se mi toccano mio figlio mi trasformo. Mi faccio fare tutto, mi ha insegnato a fare skate, giochiamo a pallone. Come i ragazzini… Io non ho mai avuto un padre, quando c’è stata la festa del papà mi ha fatto la lettera e il regalino”.



