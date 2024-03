Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta e la figlia Aria/ Lei: “ho voglia di avere altri figli!”

Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius: l’incontro a Parigi e l’amore

Loris Karius e Aria sono il fidanzato e la figlia di Diletta Leotta. Dall’incontro a Parigi fino alla nascita di un fortissimo sentimento che ha spunto la coppia alla scelta di sposarsi. Tutto è iniziato nell’ottobre 2022 quando Diletta incontra Loris per la prima volta in un caffè di Parigi. Non appena l’ha visto entrare la giornalista ed influencer ha commentato: “l’uomo della sua vita”. Un vero e proprio colpo di fulmine da parte di entrambi, visto il calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd, è rimasto colpito dalla bellezza e spigliatezza della Leotta. “Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi, ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque”- ha raccontato il calciatore tedesco in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera.

Non solo, parlando della relazione con la giornalista sportiva, il campione di calcio ha commentato: “È sempre positiva e sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene”. Anche Diletta Leotta si è pronunciata con parole importanti nei confronti del fidanzato: “é quello giusto. Lui vive in Inghilterra ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia”.

Loris Karius e Diletta Leotta e la nascita della figlia Aria

Proprio così: prosegue a gonfie vele l’amore tra Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius. Dal loro amore è nata anche Aria, la prima figlia della giornalista sportiva. “Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è mia figlia Aria” – ha detto la Leotta che in merito alla scelta del nome della bambina ha rivelato – “a me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Nostra figlia si chiama Aria Rose. Quasi come mio padre, che si chiama Rosario. E ha il doppio cognome”.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Diletta Leotta ha parlato del fidanzato Karius come padre: “Loris è un papà stupendo… tra lui e Aria c’è già un legame incredibile e lei è identica a lui”. Infine Diletta Leotta ha raccontato come sia cambiata, in meglio, la sua vita dopo l’arrivo della figlia Aria: “dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina”.











