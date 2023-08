Diletta Leotta e Loris Karius, il dolce rientro a casa dopo la nascita di Aria/ Le foto del post-parto

Diletta Leotta e Loris Karius, sorrisi e amore all’uscita dall’ospedale con la piccola Aria

Lo scorso 16 agosto, nel giorno del suo 32esimo compleanno, Diletta Leotta ha forse ricevuto il regalo più bello della sua vita: la nascita della piccola Aria. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria, sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, queste le parole della conduttrice di Dazn nel giorno del lieto evento. La primogenita della giornalista sportiva è nata dalla relazione con Loris Karius. Il calciatore ex Liverpool – come raccontato gli scatti pubblicati in esclusiva da Chi – è stato sempre al suo fianco, sia prima che dopo il parto, condividendo con lei l’inestimabile gioia per l’arrivo della tenera Aria.

Come anticipato, il settimanale ha pubblicato le foto che raccontano l’uscita dall’ospedale di Diletta Leotta dopo la nascita della sua primogenita, Aria. Con lei anche Loris Karius; lui in camicia bianca e jeans larghi, lei invece con una semplice maglia sportiva extra large che mette in evidenza la bellezza del suo sorriso. Un volto sicuramente provato ma al contempo rinnovato; una rivoluzione d’amore che sicuramente starà imperversando nel cuore dei neogenitori.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, si può scorgere anche la piccola Aria – primogenita di Diletta Leotta e Loris Karius – pronta a conoscere la casa che la vedrà crescere, correre e vivere tutto l’insieme delle emozioni che la vita può donare. Negli scatti successivi si vede come il calciatore poggi con cura la piccola nella sua Lamborghini Urus per poi allontanarsi per godersi la nuova arrivata lontani da occhi indiscreti. Come racconta il settimanale, l’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius colpisce per quanto sia stato travolgente a dispetto del “poco” tempo vissuto.

La storia tra Loris Karius e Diletta Leotta è nata circa un anno fa e dopo un paio di mesi è giunta la lieta notizia della gravidanza della conduttrice. Un amore travolgente che è andato oltre le distanze visti gli impegni del calciatore all’estero e della giornalista sportiva in Italia. L’annuncio della gravidanza è arrivato invece lo scorso marzo con le parole del volto di Dazn: “Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia, noi e la mia pancia; presto saremo in tre!”. Ora che la piccola Aria è venuta al mondo da circa una settimana, per la coppia sarà pretesto per suggellare ulteriormente la romantica storia d’amore che li unisce.











