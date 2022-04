Lory Del Santo/ Accuse di Jeremias Rodriguez: “atteggiamento opportunista”, ma lei…

Lory Del Santo al centro delle accuse all’Isola dei Famosi

Lory Del Santo, come previsto, ha iniziato a far parlare tanto di sé all’Isola dei Famosi e non sempre in modo del tutto positivo. Nell’accesissima discussione che ha aperto la quarta puntata del reality è improvvisamente emerso il suo nome. Ma, andiamo per gradi. La precedente puntata si era conclusa con un colpo di scena, l’inaspettata nomination di Nicolas Vaporidis ai danni della coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. Tra lo sgomento generale, l’attore si era giustificato affermando di credere molto nella loro coppia e di essere convinto che avrebbe battuto con facilità i detestatissimi Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni al televoto, motivazione ritenuta falsa e futile da tutta la Palapa.

Durate l’ultima puntata, incalzato su questo episodio, Vaporidis ha cercato di portare avanti le sue affermazioni, venendo sbugiardato dalla stessa Maddaloni e trovandosi improvvisamente nelle condizioni di rivelare l’accaduto. Secondo quanto emerso, Nicolas in accordo con la sua compagnia di avventura, avrebbe dovuto votare Lory Del Santo e Cucolo, ma proprio poco prima delle nomination la show girl gli avrebbe chiesto, in gran segreto, di non essere nominata e di dirottare il suo voto verso la coppia degli sportivi. Da qui, come è ovvio che sia, le insinuazioni verso Lory Del Santo si sono sprecate, la donna è stata infatti accusata di essere la regista di una strategia ben precisa, nonostante Nicolas Vaporidis abbia cercato di coprire l’accaduto e di prendersi ogni responsabilità.

Lory Del Santo, riuscirà a superare il televoto?

Queste insinuazioni e la poca chiarezza nei comportamenti sono costati a Lory Del Santo ed al compagno Marco Cucolo la nomination al termine della puntata dell’Isola dei Famosi. La Del Santo ha confermato di essere una persona molto grintosa e determinata, abile giocatrice e pronta a tessere le fila dei rapporti sull’isola. Stratega abile, ha già iniziato il suo gioco, come del resto gran parte dei compagni di avventura, ma forse con maggiore bravura ed esperienza.

Durante la prossima puntata, la vedremo misurarsi con il televoto e scopriremo se l’amore che il popolo del web decanta nei suoi confronti sia o meno reale. Quel che è certo è che Lory Del Santo sia una concorrente temibile e certamente una buona candidata alla vittoria, basti ricordare che è stata la prima donna a vincere l’Isola dei Famosi in Italia con una percentuale di gradimento altissima. Inoltre, la poca simpatia che i telespettatori stanno dimostrando verso Clemente Russo e la chiassosissima moglie Laura Maddaloni potrebbe dare qualche punto in più proprio a Lory.

Lory Del Santo ed il compagno Marco Cucolo, negli ultimi giorni di grande tensione vissuti sull’Isola dei Famosi e nello specifico su Playa Accoppiada, sembrano essere i soli a non essersi schierati contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro. Proprio questo loro atteggiamento in parte neutrale avrebbe disturbato gli altri naufraghi in particolare il fratello di Belen. Proprio l’argentino infatti avrebbe accusato Lory di avere adottato un atteggiamento opportunista e di non voler prendere posizione in maniera chiara.

La verità è che l’atteggiamento adottato da Lory Del Santo durante questa nuova edizione dell’Isola è tutt’altro che incentrato sui battibecchi. La donna sin dall’inizio ha paventato la sua intenzione di volersi immergere nella natura e nella sua bellezza che poco si accostano alle continue liti degli ultimi giorni.











