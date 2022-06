Lory Del Santo affossa Luca Daffrè: “Il più viscido”/ “É la persona più falsa…”

Lory Del Santo: l’opinione sui naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo non concede sconti ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, dopo aver parlato di Vladimir Luxuria e Carmen Di Pietro, la Del Santo ha puntato il dito contro diversi naufraghi, in primis Nicolas Vaporidis. “E’ un tipo solitario che, però, quando è nel gruppo, vuole dettare legge. Si sente un santone, ma gli manca l’intelligenza per esserlo veramente”, ha detto. “Poi ha aggiunto: “Parla sempre del suo ristorante, ma lui fa il cameriere. Credo sia uno dei soci, di fatto, però, prende le ordinazioni e porta i piatti al tavolo”.

E cosa pensa di Edoardo Tavassi? “E’ spiritoso, ma pur di far ridere ferisce profondamente. Non ha rispetto del prossimo e credo che questo abbia determinato l’insuccesso professionale. Solo da poco ha trovato un lavoro che gli permette di sopravvivere. realizza video per i dentisti da postare sul web”.

Lory Del Santo durissima con Luca Daffrè

Lory Del Santo non è tenerissima neanche nei confronti di Luca Daffrè. “E’ la persona più falsa e viscida che ci sia. Fa il processo alle intenzioni ogni volta che apri bocca”, ha dichiarato a Nuovo. Lory, invece, promuove Gustavo e Jeremias Rodriguez, Floriana Secondi, Marco Senise, Fabrizia Santarelli e Marco Maccarini, ma il suo preferito resta Nick Luciani.

“E’ stato coerente, onesto e vero. Dice sempre quello che pensa, non ama i doppi sensi. E’ un uomo super rispettabile”, ha dichiarato Lory che, probabilmente, nel corso della finalissima del 27 giugno, tiferà proprio per lui.

