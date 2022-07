Lory Del Santo attacca Ilary Blasi e Vladimir Luxuria/ “Hanno condizionato…”

Lory Del Santo contro Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: la rabbia dopo L’Isola

A distanza di poche settimane dalla conclusione dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è ancora un fiume in piena contro il cast. L’attrice, confessandosi in radio al programma Non Succederà Più di Giada Di Miceli, non risparmia nessuno, nemmeno Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Secondo l’ex naufraga, infatti, la conduttrice e l’opinionista del reality avrebbero significativamente condizionato il giudizio del pubblico veicolandolo contro di lei, per poi tuonare contro la Luxuria.

"Totti e Ilary? Non credo ci siano terze persone"/ Alex Nuccetelli: "Noemi Bocchi..."

“Io penso che loro abbiano condizionato tantissimo il pubblico – spiega la Del Santo – Ilary Blasi semplicemente stando zitta, senza dire cose particolari. Io non l’ho mai sentita dire una cosa positiva, Vladimir ha detto delle cose che mi hanno addirittura fatto diventare i capelli bianchi“. Rabbia e delusione che l’attrice ha nutrito anche nei confronti di alcuni naufraghi, come Luca Daffrè: “Lui sia fuori che dentro le telecamere inventava cose“. Grande amarezza anche per il comportamento di Mercedesz Henger: “Mi ha delusa. Entrava, sembrava una gattina molto affettuosa, invece mi ha votata all’istante. Faceva finta di essere mia amica e poi mi ha votata“.

Ilary Blasi, tenera mamma con Christian, Chanel e Isabel/ La foto dall'Africa...

Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis: “Ha messo in giro voci negative“

L’esperienza di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi è stata spesso segnata dai litigi e dalle incomprensioni con i compagni di viaggio. Con chi più di tutti non è andata d’accordo è Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione, che a suo dire avrebbe indirizzato alcuni concorrenti contro di lei: “Pensavo di avere degli amici, perché siamo partiti insieme. Invece è bastato che questo Vaporidis confidasse a loro qualche sospetto infondato nei miei riguardi, ha abilmente messo in giro voci negative… è bastato quello che loro si sono tuffati contro di me“.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine del matrimonio vale oro/ Boom di citazioni...

L’attrice ritiene infatti che un gruppetto in particolare, composto appunto da Vaporidis, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, oltre ai fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, si sia alleato per non votarsi: “Magari stavano cercando di capire se mettersi d’accorso per votare la stessa persona, cosa che poi Vaporidis ha fatto con Carmen, con i Tavassi… Non si votavano fra di loro. Lui ha fatto un gruppo molto grosso con i Tavassi, Carmen e Alessandro, è riuscito a creare una fortezza con queste persone“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA