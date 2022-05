Lory Del Santo bersagliata all’Isola dei Famosi/ Il web non ci sta: “Aiutatela”

Il malumore galoppa in Honduras, dove Lory Del Santo sembra sempre più sola, continuamente criticata dai colleghi naufraghi. Ma i suoi follower si alzano in suo aiuto e chiedono: perché la produzione la trascura? I fedeli spettatori de “L’Isola dei Famosi” lo sanno: Edoardo Tavassi, per assicurare il cibo ai suoi compagni d’avventura, si era sacrificato. Aveva accettato di farsi rasare la testa in cambio di alcuni panini. Alla fine, però, sono arrivati solo tredici piccoli toast. Addirittura poco conditi, a sentire i naufraghi affamati. Per questo, per protesta, avevano deciso di rimandare tutto indietro.

Lory Del Santo, in controtendenza, ha però deciso di usufruire del bonus, suscitando ovviamente le ire di maggior parte degli altri “spiaggiati“. Solo l’ultimo dei tanti episodi che vedono Lory sempre più sola, tacciata di essere falsa e, per questo, isolata. A nulla, mai, valgono le sue spiegazioni o addirittura scuse. Un comportamento, quello degli isolani, che non piace al popolo di internet. La Del Santo è stanca e provata quanto gli altri ma, per lei, mai un momento di sollievo con i liturgici piccoli omaggi che la regia non manca di recapitare agli altri… Il web, dunque, si sta chiedendo il perché di questo comportamento.

LORY DEL SANTO E IL CONFRONTO CON CICCIOLINA

Piuttosto che ricevere messaggi rincuoranti dalle persone a lei care, Lory Del Santo è invece costretta a difendersi continuamente. Ne è la prova l’ultimo confronto a distanza con Ilona Staller, alias Cicciolina, che si è collegata dall’Italia per affermare che la Del Santo è una stratega. La produttrice della webserie cult “The Lady”, però, non si è fatta prendere alla sprovvista replicando che lei, proprio, non è una che parla alle spalle. A dimostrarlo c’è un audio, lei non ha mai sparlato di nessuno: “Ci sono solo due persone che lo dicono e sono sempre le stesse, non hanno prove”.

E, ancora: “Ilona, lo so che le malelingue alla fine vincono, perché io so che non posso parlare male di nessuno – ha detto Lory Del Santo –. Perché dovrei farlo dietro le quinte? Sarebbe troppo sciocco. A me di parlare male non ho tempo, io ricerco la generosità e l’onestà e lo dimostrano le votazioni che sono state sempre diverse e non voglio male a nessuno”. Parole che portano alla luce la sua anima, quella che sull’isola sembra nessuno voglia vedere. Un modo di essere che, però, gli spettatori dello show hanno capito, facendolo ben vedere attraverso il televoto.

LORY DEL SANTO, IL WEB SI SCHIERA DALLA SUA PARTE

Da casa, ora, iniziano seriamente a domandarsi come mai, anche la produzione, almeno apparentemente, non stia dando le giuste attenzioni a Lory Del Santo. Certo, lei ha dalla sua il fidanzato Marco Cucolo ma è l’unica, tra tutti i naufraghi, a non aver mai avuto una sorpresa dal momento del suo sbarco, avvenuto lo scorso 21 marzo. Persino la clip per raccontare la sua storia è durata solo due minuti. Davvero troppo poco per narrare una vita piena di successi professionali che farebbero impallidire molti dei presenti in Honduras. Così come sono troppo pochi per ricordare, purtroppo, anche le tante, troppe, tragedie personali che Lory ha dovuto superare. Impossibile, infatti, dimenticare che la donna ha perso ben due figli… Drammi che hanno lasciato nell’artista un dolore impossibile da immaginare, ma che non l’hanno mai piegata…

Molti pensano che Lory Del Santo, vista la sua caratura d'alto livello, possa spaventare gli altri naufraghi. Per questo buona parte del cast del reality starebbe cercando di metterla in ombra, anche se gli internauti sono più che carichi e decisi a salvarla!











