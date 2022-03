Lory Del Santo cade all’Isola dei Famosi 2022/ Video, ecco cos’è successo

L’Isola dei Famosi, si sa, è un reality che mette a dura prova i propri concorrenti che per tre mesi dovranno fare i conti con la fame, e il conseguente nervosismo, e le dure prove a cui tutti i concorrenti vengono sottoposti. La condizione già precaria dei concorrenti spesso si aggrava a causa di alcuni intoppi che possono capitare a tutti i concorrenti e il web aiuta a scoprire le piccole gaffe di cui sono protagonisti tutti i concorrenti, questa volta è successo a Lory Del Santo.

La concorrente, in coppia con il compagno Marco Cucolo, poco prima della puntata di giovedì mentre Jeremias Rodriguez mangiava e parlava con suo padre Gustavo e gli altri naufraghi è inciampata su un grosso pezzo di legno mentre indietreggiava, cadendo dritta per terra.

Lory Del Santo non vede il tronco di un legno, inciampa e cade per terra all’Isola dei famosi

Dopo la caduta di Lory Del Santo tutti gli altri concorrenti hanno sospeso le loro attività per sincerarsi della salute della loro compagna che tranquillamente ha risposto: “Si, tutto apposto. È stata una piccola capriola” ribadendo ai suoi compagni di avventura all’Isola dei famosi: “Non mi sono proprio fatta niente, zero!”.

Il piccolo incidente di Lory Del Santo si è concluso nel migliore dei modi, senza alcun danno. Infatti, rispetto ad altri avvenimenti presenti nella storia del reality non c’è stato bisogno dell’intervento medico grazie alla prontezza della concorrente che mentre cadeva si è allontanata dal legno per non esserne colpita riuscendo a continuare ciò che stava facendo.

