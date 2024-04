Lory Del Santo, chi sono i genitori/ “Con mamma litigi furiosi, mi schiaffeggiava senza motivo”

Lory Del Santo ha sempre parlato apertamente della sua vita privata, tra scandali, gossip, flirt e dichiarazioni scottanti, non ha mai avuto freni nel parlare di ex fidanzati e relazioni sentimentali. Tuttavia, ha avuto sempre una particolare riservatezza nel parlare del passato. Specialmente per quanto riguarda la sua infanzia difficile e il rapporto con i genitori. Di loro infatti, si sa pochissimo, se non per alcuni dettagli rivelati dalla stessa showgirl in alcune interviste. Del padre ad esempio aveva raccontato a Vanity Fair di non avere molti ricordi, perchè morì in un incidente di auto a 29 anni, quando la madre aveva 25 anni e lei solo 3.

Questo dramma condizionò inevitabilmente il rapporto con la mamma, con la quale predominava il silenzio. “C’era incomunicabilità, dovevo solo eseguire gli ordini“, aveva raccontato l’ex modella a Verissimo, dicendo anche che nelle poche occasioni di dialogo si litigava e: “mi schiaffeggiava senza motivo, solo sulla base di sospetti e dicerie. Insomma, io ero sempre colpevole, a prescindere dalla realtà“. Per questo motivo aveva anche dichiarato di aver mitizzato il padre, pur non avendolo mai conosciuto, convincendosi che se fosse stato in vita non avrebbe permesso un comportamento così violento.

Lory Del Santo: “Mia madre era fredda e violenta, non ho mai avuto neanche un gesto di affetto da lei”

Lory Del Santo ha avuto una infanzia molto difficile, segnata dal dolore della madre per la perdita del marito a soli 25 anni. Una tragedia che portò la donna a diventare fredda nei confronti delle figlie e indifferente all’affetto. Come aveva raccontato l’attrice a Vanity Fair: “Non ho mai avuto un apprezzamento, un bacio o un complimento“. Anche dopo il successo ottenuto nel mondo dello spettacolo, al quale la mamma reagì molto male: “Mi ha sempre criticata, convinta che il lavoro in televisione non fosse un mestiere né duraturo, né serio“.

Le cose non sono cambiate neanche dopo il matrimonio e il primo figlio, perchè: “Mia madre non voleva che mi sposassi“. I rapporti poi sono migliorati solo dopo il 2014, quando la mamma di Lory ha avuto un ictus ed è stata costretta alla sedia a rotelle. A causa di quell’evento drammatico e della malattia l’ex modella ha ammesso di averla perdonata: “Dopo aver provato per tutta la vita rabbia e rancore verso di lei, l’ho perdonata alla luce della sofferenza che sta vivendo. E poi, la malattia l’ha resa fragile e bisognosa dell’aiuto altrui“.











