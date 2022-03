Lory Del Santo con Marco Cucolo a L’isola dei famosi 2022/ “Se lui trova un’altra? Ecco cosa faccio!”

L’isola dei famosi 2022: Lory Del Santo si apre sulla relazione con il fidanzato più giovane, Marco Cucolo

Manca sempre meno al via a L’isola dei famosi 2022, previsto per il prossimo 21 marzo su Canale 5 -come anticipato da Ilary Blasi a Michelle Impossibile- e, intanto, una dei preannunciati protagonisti del reality, Lory Del Santo, torna a raccontarsi a ruota libera in un’intervista concessa a Novella 2000. I concorrenti de L’isola si divideranno in due gruppi assestanti, uno formato da concorrenti singoli e uno dai concorrenti unici, ciascuno dei quali si comporrebbe a sua volta di due membri, e tra questi è preannunciata la coppia che Lory forma con il fidanzato di 30 anni più giovane, Marco Cucolo.

In occasione dell’intervista, quindi, viene chiesto alla showgirl sei lei abbia presente che la sua lovestory con Marco possa giungere al termine, data la differenza d’età intercorrente tra loro, e l’intervistata non lesina un pensiero -rispetto all’ipotesi che il bel Cucolo possa tradirla o comunque lasciarla per una donna più giovane di lei: “Non mi opporrò nel caso, la sua felicità viene prima di tutto”.

Lory Del Santo e Marco Cucolo verso L’isola dei famosi 2022

L’intervista è, inoltre, anche un’occasione per Lory Del Santo di avvalorare la veridicità del suo vociferato ingaggio in coppia con Marco Cucolo a L’isola dei famosi 2022, come concorrente unico. Per l’occasione a mezzo stampa, la showgirl tiene poi ad anticipare che la coppia (che lei forma con Marco) si prepara per la celebrazione del primo decennale, che scoccherà il 5 settembre 2022. Nell’attesa dell’anniversario dall’unione di Lory e il giovane, tuttavia la Del Santo non escluderebbe che L’isola e le sue “tentazioni” (naufraghe competitor incluse) possano compromettere l’intesa maturatasi tra lei e il fidanzato, nel corso degli anni.

Ma quali sono i pensieri che i due maturano, intanto, rispetto all’imminente sbarco a L’isola dei famosi 2022? “Marco è perplesso e preferirebbe non andare, io invece sono felice della proposta”, conclude il suo intervento rivelatorio, Lory Del Santo.



