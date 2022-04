Lory Del Santo e le confessioni hot su Marco Cucolo/ “Lui riesce sempre…”

Lory Del Santo e le confidenze hot su Marco: “Non è affatto timido e…”

Lory Del Santo fa delle rivelazioni hot sul fidanzato Marco Cucolo. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato dei particolari piccanti sulla relazione con Marco. Lory Del Santo e Marco Cucolo sono insieme da dieci anni e per loro la differenza d’età non ha mai rappresentato un problema. Marco Cucolo e Lory De Santo sono legati sentimentalmente da sei anni, da quando lui la contattò su Facebook scrivendole un messaggio privato. Lory Del Santo ha svelato a Ilona Staller di avere una bella alchimia con Marco: “Io e Marco abbiamo una grande alchimia ogni volta è come la prima volta, ma non succede ogni giorno. Ora non è che le contiamo quante volte…”.

In Honduras però non ci sarebbe stato alcun rapporto intimo, ha assicurato Lory Del Santo. A suo dire, Marco Cucolo dimostrerebbe di essere timido ma solo a parole: “Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Comunque Marco è molto ‘secsone’, non è affatto timido e ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”. Stando al racconto della Del Santo, Cucolo è un grande amatore, tanto che riesce a farle passare anche il mal di schiena. Non sappiamo se Lory Del Santo abbia fatto queste dichiarazioni in modo ironico anche perché a volte tra il serio e il faceto si dice la verità.

La vera anima dell’Isola dei Famosi è Lory Del Santo, ex vincitrice della terza edizione del programma e veterana tra i naufraghi che in realtà non nutrono molta simpatia per lei. In questa edizione ha deciso di partecipare come coppia, in compagnia del suo giovane fidanzato Marco Cucolo, molto innamorato di Lory. Lory ha avuto già numerosi problemi con il gruppo degli altri naufraghi, i quali la accusano di pianificare una strategia per poter vincere un’altra volta il reality e anche Luxuria ha espresso il suo dissenso, criticando la showgirl. Marco nell’ultima puntata si è dissociato da qualsiasi strategia di Lory, poiché desidera godersi l’avventura senza che il gruppo riversi su di lui le antipatie provate nei confronti della sua fidanzata. I due sono sicuramente una delle coppie più discusse nell’isola, anche a causa delle confidenze intime di Lory che parla con Cicciolina delle sue esperienze sotto le lenzuola. Lory racconta di non essere mai stata delusa sessualmente da Marco, che riesce sempre a darle ciò che desidera, indipendentemente dalle circostanze. Ma confessa di non aver mai fatto nulla in Honduras per motivi di privacy, Lory preferisce avere tutte le comodità e non abbandonarsi alla natura, dove qualcuno potrebbe disturbare la sua intimità.

I fan adorano i racconti hot di Lory, la notizia della sua confessione si è infatti diramata in tutto il web in pochi minuti da un social all’altro. La coppia ha dimostrato di essere molto affiatata e anche il pubblico a casa ha potuto notare ed apprezzare questo legame, emerso anche davanti alle telecamere. Lory non è molto amata dal gruppo, deve combattere contro l’accusa di stratega, vedremo nelle prossime puntate come si comporterà e se cercherà di cambiare la sua posizione.











