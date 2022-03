Lory Del Santo/ Eliminata dall’Isola dei Famosi 2022 con il compagno Marco Cutolo?

Lory Del Santo, Isola dei Famosi 2022: una nuova avventura

Affascinante, mistica e determinata, Lory Del Santo ha fatto la sua comparsa a l’Isola dei Famosi 2022 a bordo del celebre elicottero, accanto al suo giovanissimo compagno Marco Cutolo. Da subito, la show girl si è lasciata andare a dichiarazioni e riflessioni profonde e sagge sull’opportunità di questa nuova avventura, facendo ben capire i valori e gli obiettivi che le faranno da guida nelle settimane a venire.

Al momento del lancio, Lory non ha esitato, a differenza del compagno Marco, comprensibilmente impaurito dall’altezza. Durante le nomination, infine, Lory e Marco hanno indicato la coppia formata da Cicciolina e Marco Melandri. L’esito di questa tornata di votazioni è stato infelice per i due in quanto si troveranno ad affrontare il televoto rischiando l’eliminazione.

Lory Del Santo, una grande giocatrice ma…

Lory Del Santo, pacata e determinata è certamente una grande giocatrice. Già vincitrice di un’Isola dei Famosi, ai tempi condotta da Simona Ventura, è in gara con l’amatissimo fidanzato di trent’anni più giovani e sembra del tutto intenzionata a dimostrare la solidità della loro coppia che ha attraversato non pochi momenti infelici negli ultimi anni a causa della vita familiare della show girl. Il popolo dei social ha chiaramente gli occhi puntati su di loro, ritenendoli imprevedibili e diversi dagli altri.

Cosa dobbiamo aspettarci da Lory Del Santo? Certamente un grande esempio di tenacia e correttezza. Vedremo intanto durante la prossima puntata, se i due risulteranno vincenti al televoto o se verranno allontanati e poi ammessi a Playa Sgamada. Comunque vada, Lory è destinata ad essere uno dei personaggi di punta di questa edizione dell’Isola dei Famosi!

