Ex fidanzati di Lory Del Santo: gli uomini della sua vita

Lory Del Santo ha avuto una vita sentimentale molto ricca: tanti, infatti gli ex fidanzati dell’attrice, alcuni dei quali molto conosciuti. Dagli anni ‘80 fino agli anni ‘90, sono stati tantissimi gli uomini accostati alla bella showgirl, come ad esempio l’uomo d’affari Saudita Adnan Khashoggi: da lui, Lory ha raccontato di aver ricevuto un rubino. La modella ebbe poi una relazione extraconiugale con Eric Clapton, chitarrista dalla fama mondiale che all’epoca era sposato con Pattie Boyd. I due si conobbero nel 1985 e tra loro scoppiò la passione: Eric l’ha infatti definita “uno schianto di donna”, spiegando che l’energia tra loro era fortissima. Dal rapporto con Eric Clapton nacque anche un figlio: nel 1986 venne infatti alla luce Conor Loren Clapton.

Il bimbo morì tragicamente nel 1991, cadendo dal cinquantatreesimo piano di un grattacielo a New York. Lory si trovava con il piccolo nella Grande Mela per far incontrare il bambino al papà virgola che doveva tenere una serie di concerti in città. Conor cadde da una finestra lasciata aperta da una cameriera: un dolore immenso sia per Lory Del Santo che per Eric Clapton. I due all’epoca non stavano già più insieme: lei si era legata a Silvio sardi, imprenditore milanese con il quale mise al mondo il secondo figlio, Devin. Parlando Di Silvio Sardi, lascia girl ha spiegato che era molto violento e burrascoso, e per questo la relazione tra i due durò poco.

Ex fidanzati di Lory Del Santo: uomini di sport e imprenditori

Lory Del Santo è stata legata anche a Dennis Schaller, modello tedesco papà del suo terzo figlio, Loren: il ragazzo, nato nel il 1999, e morto e morto suicida nel 2018, senza mai conoscere il padre. Solamente di recente, infatti, Lory Del Santo ha fatto il suo nome spiegando che Loren era suo figlio. Tra gli ex fidanzati della showgirl c’è anche Richard Krajicek, tennista. Tanti poi i rumors suoi possibili flirt, come quello che avrebbe avuto con Gianni Agnelli. Da anni, però, è legata a Marco Cucolo, molto più giovane di lei.