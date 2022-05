Lory Del Santo, lite con il gruppo all’Isola dei Famosi 2022/ Mangia un sandwich e…

Lory Del Santo contro il gruppo all’Isola dei Famosi 2022

Non c’è pace sull’Isola dei Famosi 2022 per Lory Del Santo che continua ad avere contrasti con la maggior parte dei concorrenti. Dopo aver discusso duramente con Nicolas Vaporidis, la fidanzata di Marco Cucolo, dopo la ventesima puntata, si è scontrata con la maggior parte dei concorrenti. Tutto è accaduto quando sull’Isola è arrivato il secondo piatto vinto come ricompensa da Edoardo che ha accettato di farsi radere i capelli a zero di Carmen Di Pietro.

Lory Del Santo "per lei nessuna sorpresa"/ Fan in rivolta e accusano l'Isola dei Famosi

Dopo aver mangiato delle lasagne che hanno lasciato un po’ di malcontento in Edoardo che si aspettava una porzione più abbondante, anche i sandwich non sono stati graditi dal fratello di Guendalina Tavassi che, d’accordo con gli altri naufraghi, ha deciso di protestare chiedendo di poter avere ciò che ha vinto. Tuttavia, un gesto di Lory, ha scatenato la reazione del gruppo nei suoi confronti.

Vaporidis demolisce Lory Del Santo all'Isola "Buffona"/ "Dice cazz*te, è falsissima"

Lory Del Santo, il gesto che fa infuriare i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022

Dopo le lasagne, sull’Isola dei Famosi 2022 sono arrivati dei sandwich che, tuttavia, non sono stati particolarmente apprezzati dalla maggior parte del gruppo, in particolare da Edoardo che, avendo accettato di radersi i capelli per poter avere del cibo per tre giorni, ammette di non riconoscere nei sandwich giunti sull’Isola ciò che ha vinto. Gli altri naufraghi, d’accordo con Edoardo, per protesta, hanno così rinunciare a mangiare mentre Lory ammette di aver dato un morso al suo sandwich. “Se le mangiasse tutti…Per me non ci sono problemi…Io voglio quello che ho vinto…”, ha detto Edoardo.

Lory Del Santo/ Pesante attacco di Vladimir Luxuria: "Non ti perdono"

“Meglio un giorno digiuno che essere complici di una presa per il cu** e accettarla stando in silenzio…”, ha aggiunto Nicolas Vaporidis. Marco Maccarini ha provato a difendere Lory scatenando ulteriormente la reazione del gruppo. “Dov’è che ho sbagliato? Concordo con la decisione di Edoardo…Se vi rode perchè ho mangiato un centimetro quadrato mi spiace per voi…”, si è poi chiesta Lory nel confessionale trasmesso nel daytime del 30 maggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA