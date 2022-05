Lory Del Santo “per lei nessuna sorpresa”/ Fan in rivolta e accusano l’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore Lory Del Santo è diventata protagonista a L’Isola dei Famosi 2022 delle polemiche del pubblico. L’attacco mediatico però non è arrivato contro di lei, ma per difenderla da una situazione che la gente non riesce proprio ad accettare. In molti hanno sottolineato come nei suoi confronti non ci siano state mai delle sorprese e come si pensi a dare risalto sempre e solo agli stessi protagonisti, puntando il dito soprattutto verso Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro. Su Twitter un utente spiega così la situazione: “Non sono un fan di Lory Del Santo però mi fa tenerezza vederla consolare Carmen Di Pietro per l’uscita del figlio Alessandro Iannoni. Potrebbero almeno farle vedere che per la festa della mamma suo figlio ha postato una loro foto. Lei pensa che lui non la pensi proprio”. Sarebbe dunque carino informare Lory che fuori c’è qualcuno che la ama e darle così un po’ di forza per continuare questa difficile avventura.

Lory Del Santo, continua la sua avventura a L’Isola dei Famosi

Lory Del Santo prende l’altra direzione a L’Isola dei Famosi di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez che hanno deciso di mollare. Nonostante pensasse di essere giunta al suo limite, vuole dimostrare di poter fare di più. Sceglie quindi di restare in Honduras insieme ai compagni e al fidanzato Marco Cucolo. Negli ultimi giorni il compagno è stato ricoverato in infermeria a causa di un malore ma, per fortuna, ora sembra essersi rimesso in sesto, è tornato a Playa Rinovada e ha deciso di proseguire il gioco a fianco della fidanzata. Nel corso della diretta, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui viene mostrato un nuovo esperimento testato dallo Spirito dell’Isola che dà ai concorrenti la possibilità di dire ai compagni cosa pensano l’uno dell’altro. Tutto questo senza diritto di replica. Il giudice è stato Nicolas Vaporidis: ha dovuto valutare le esternazioni dei concorrenti e decidere i nomi dei tre più diretti e sinceri con cui condividere una gustosa ricompensa. Dopo una densa e frizzante sessione di accuse, Vaporidis opta per Edoardo, Lory e Carmen.

Il gesto di Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo apprezza molto il gesto di Nicolas Vaporidis, memore dello scontro che avevano avuto qualche giorno fa a L’Isola dei Famosi, dopoché l’attore aveva criticato il modo di fare di Lory, mandandola spesso anche in nomination. Il naufrago l’aveva etichettata come artefatta e finta, ma sembra che le cose siano cambiate poiché Nicolas l’ha premiata per essere una delle più vere. Lory Del Santo si è attirata le critiche da due new entry, Pamela e Gennaro. Infatti, mentre stava cercando di sistemare la capanna a causa del mal tempo con Marco Maccarini, Roger e Luca, i due naufraghi commentano i lavoro. Pamela sostiene che l’intervento sia inutile e critica Lory poiché la ritiene dissociata e inutile. Sia lei sia il compagno, Marco Cucolo potrebbero andarsene poiché, ai fini pratici, non fanno la differenza. Durante le nomination della diretta di lunedì 23 maggio, Carmen, Nicolas, Edoardo, Maria Laura, Lory e Roger possono essere votati dai compagni. Invece Estefania, Pamela, Luca e Marco Maccarini sono immuni poiché hanno vinto la prova immunità. Lory, come molti altri compagni, vota Maria Laura per ricambiare una precedente nomination, nonostante non abbia nulla contro di lei. Non riceve il voto da nessuno e prosegue la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.

