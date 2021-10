Lory Del Santo/ “Mio uomo ideale? Uno come Berlusconi, Draghi sexy e di polso ma…”

La showgirl Lory Del Santo nelle passate ore è intervenuta nel corso della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, durante la quale ha reso alcune rivelazioni sul suo fidanzato ideale. Chi potrebbe essere l’uomo perfetto con il quale le piacerebbe trascorrere del tempo insieme? “Sto da otto anni col mio attuale compagno, che ha meno di trent’anni, ed è la relazione più lunga che ho avuto”, ha dichiarato. Tuttavia la Del Santo ha riservato qualche dubbio rispetto alla sua storia con Marco Cucolo: “La cosa funziona ma…”.

Le sue parole hanno incuriosito i conduttori ma Lory Del Santo ha proseguito: “Stavo pensando a quale potrebbe essere un’alternativa, ma per trovarla bisogna muoversi, andare in giro…”. La showgirl ha allora voluto svelare il suo ideale di uomo riservando con la sua risposta alcune sorprese: “Quella di un uomo che dà attenzioni, un pensionato anche, magari uno come Berlusconi, non proprio lui ma una persona di quel tipo”.

Lory Del Santo ed il suo uomo ideale: cosa pensa di Draghi

Sebbene, quindi, stia da tempo con un ragazzo molto più giovane di lei, Lory Del Santo vedrebbe come “alternativa” a Marco Cucolo un uomo del tutto differente, emblema di sicurezza e solidità, ma soprattutto maturità. Durante l’intervista a Un giorno da pecora le è stato chiesto cosa ne pensasse dell’attuale premier Mario Draghi. La replica di Lory non è tardata ad arrivare: “Penso si tinga i capelli, anche se è leggermente brizzolato. Comunque è un bell’uomo, è molto interessante”.

Se fossero entrambi liberi sentimentalmente, alla Del Santo non dispiacerebbe affatto avere Draghi come suo possibile spasimante, al punto da commentare alla trasmissione radiofonica: “Sì, molto, è un bell’uomo, intelligente e anche sexy”. Una dichiarazione spiazzante e che la Del Santo ha motivato spiegando il suo significato di “sexy”: “Ha una grande capacità di mantenere le distanze, è un uomo di polso, con molto carattere”. Come reagirà l’attuale compagno a queste dichiarazioni?

