Lory Del Santo torna al Grande Fratello come concorrente? Cos’ha detto la regista

Lory Del Santo potrebbe fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello. La celebre regista e attrice lo ha ammesso nel corso di un’intervista a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, confermando le indiscrezioni secondo le quali Alfonso Signorini l’avrebbe contattata per tornare ad essere una concorrente. Lory ha già partecipato al programma nel 2018, in una situazione di grande sofferenze.

Lory Del Santo, chi è: l'infanzia complicata con la malattia e la morte del papà/ Poi il successo in tv

La regista aveva da poco tempo perso suo figlio Loren, morto suicida a soli 19 anni. Decise allora di tentare di anestetizzare quel dolore, partecipando al reality. Un’esperienza che, tuttavia, non ha vissuto al pieno delle sue forze, come lei stessa ha confermato nel corso dell’intervista a Monica Setta. “[…] quando ho fatto il Grande Fratello una volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste – ha spiegato, come riporta GossipeTV – però mi è servito per confrontarmi con qualcuno, perché quando succedono le tragedie si ha la tentazione di chiudersi a chiave e non uscire mai più, non mangiare, non parlare.”

Lory Del Santo, chi è il figlio Devin / L'assenza del padre e un legame eterno con il fratello Loren

Lory Del Santo conferma i contatti con Signorini

Lory Del Santo si è detta pronta, ora, ad affrontare l’avventura al Grande Fratello in modo più consapevole e, sicuramente, con una tranquillità maggiore rispetto alla sua prima volta. Nel corso della chiacchierata con Monica Setta, ha anche confermato di aver effettivamente ricevuto una chiamata da Alfonso Signorini che, dunque, la rivorrebbe nel reality. Inizialmente, la regista si sarebbe detta titubante, anche in virtù nelle festività natalizie imminenti al momento della chiamata. Tuttavia, ora sarebbe pronta a dirgli di sì e accettare la proposta di tornare al Grande Fratello.