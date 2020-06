Lory Del Santo/ Pronta a far rivelazioni sul padre di Loren? (Live – Non è la D’Urso)

Lory Del Santo ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show di successo condotto da Barbara D’Urso e tramesso domenica 21 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Durante la puntata finale la showgirl e attrice ha annunciato che farà una rivelazione sul padre di suo figlio. Possibile che la Del Santo si stia riferendo al fratellastro del suo Loren nato dallo stesso padre e da Ingrid Casares, ex amica e compagna di Madonna. Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso parlando proprio del figlio Loren, morto nel 2018 a soli 19 anni a Miami, ha dichiarato: “quando succede una disgrazia pensi di provare il dolore più forte possibile. Poi ti rendi conto che il tempo lo allevia ma poi ricompare sempre, basta un ricordo”. Loren è morto giovanissimo per anedonia, una “malattia invisibile, porta a distaccarsi dalla società”. Non solo, durante la puntata la Del Santo ha anche confessato che Loren aveva anche un fratellastro nato dalla relazione tra il padre e Ingrid Casares, una donna conosciuta perchè nel 1994 ha avuto una relazione con la popstar Madonna.

Lory Del Santo figli: “Loren? Ho vissuto una crisi profonda”

Lory Del Santo parlando proprio del figlio Loren ha rivelato a Live – Non è la D’Urso di aver proposto di incontrare il fratellastro. “Vuoi conoscere tuo fratello?”. Tra l’altro lui abitava a Miami. Lui mi ha detto: “Non mi interessa”. Un incontro che non è mai avvenuto visto che nel 2019 Loren è morto suicida a soli 19 anni. Quell’incontro era fortemente voluto anche dalla popstar Madonna come ha raccontato la Del Santo: “è sempre rimasta in contatto con Ingrid, mi ha scritto un messaggio dicendo che ci invitava a New York perché avrebbe voluto che si incontrassero. Ho sempre sognato quell’incontro, che però non è mai avvenuto”. Il dolore per la morte del figlio non è mai scomparso; a precisarlo senza tante remore è stata proprio la regista ed attrice negli studi de La Vita in Diretta: “ho vissuto una crisi profonda…”. Una riflessione che l’ha portato anche a commuoversi quando la Cuccarini le ha chiesto “Hai ancora qualche sogno da realizzare?”. Una domanda che ha scosso la Del Santo che, dopo un momento di emozione, ha risposto così: “bisogna avere sempre qualche sogno, altrimenti la vita muore. Io sono andata in una crisi profonda quando pensavo di non aver più niente da fare qui e di dover solo aspettare la fine… Auguro a tutti di avere sempre qualcosa da realizzare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA