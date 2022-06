Lory Del Santo “sola in casa per 2 settimane”/ Retroscena su Cucolo prima dell’Isola

Lory Del Santo e la partecipazione all’Isola con Marco Cucolo: il retroscena

La partecipazione di coppia di Lory Del Santo e Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi è stato un esperimento per entrambi. Lei è tornata nel reality dopo la vittoria nel 2005, questa volta però in coppia, lui invece non ha mai preso parte ad esperienze televisive di rilievo. Tuttavia l’attrice ha dovuto faticare parecchio per convincere il compagno, con il quale ora è in acque agitate, a tuffarsi in questa esperienza di coppia in tv. In un’intervista rilasciata a Casa Chi, l’ex naufraga svela: “Ce l’hanno chiesto, e ci ho messo un mese per convincerlo. Volevo tornare all’Isola, l’Isola mi ha dato tanto, è stato uno dei momenti più felici della mia vita“.

La Del Santo svela un inedito retroscena sulla decisione di partecipare come concorrenti quest’anno. Se lei è stata sin da subito convinta dalla proposta della produzione, Marco Cucolo ha invece mosso resistenza all’inizio, poco intenzionato a partire. “Ha detto di no per due settimane. E per due settimane siamo rimasti in casa e non mi ha rivolto la parola” confessa l’attrice. “Tu dici: ‘Non è possibile’. E io ti dico: ‘Con lui è possibile’. È rimasto chiuso nel suo ufficio due settimane, usciva, mangiava da solo e tornava, perché non voleva parlare di questo argomento dell’isola“.

La coppia ha così vissuto separatamente in casa, con Lory Del Santo che si è ritrovata da sola a causa del silenzio del suo Marco: “Sono rimasta sola in casa per due settimane. Per parlare dovevo chiamare quello delle pulizie o l’autista, perché non avevo nessuno con cui parlare. Io dico la verità. Poi si è convinto e gli ho detto: ‘Almeno facciamo un percorso unito, insieme’“. Marco Cuccolo alla fine ha gettato la spugna convincendosi a partire per l’Honduras assieme alla compagna.

E proprio durante il percorso nel reality, Lory Del Santo ha visto in lui un progressivo cambiamento. Inizialmente, a dire dell’ex naufraga, si sarebbe mostrato ultra-protettivo nei suoi confronti e dal carattere timido ed introverso. Salvo poi compiere alcune scelte secondo lei sbagliate, quando ha iniziato a non prendere le sue difese mentre lei veniva attaccata dal gruppo. Motivo, questo, delle tensioni degli ultimi giorni: “Ha cominciato a smarcarsi, ha capito che io ero attaccata e lui doveva stare in disparte sennò veniva accomunato a me. Lui è stato furbo, e questo glielo riconosco“.











