Lory Del Santo ha lasciato Marco Cucolo dopo l’Isola?/ “Non riesco a giustificarlo”

Lory Del Santo delusa da Marco Cucolo: “Comportamento che non gli perdonerò“

Non si placano le polemiche dopo il pesante litigio tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, entrambi ormai fuori dall’Isola dei Famosi. L’attrice è stata eliminata poche puntate fa e, nel corso dell’ultima diretta andata in onda lunedì sera, ha sferrato un duro attacco a Marco Cucolo, accusato di non averla difesa a dovere mentre il resto del gruppo la tacciava di falsità. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv prima della puntata del 13 giugno, Lory Del Santo si è detta delusa dall’atteggiamento del compagno: “Lui ha deciso di fare il suo percorso. Gli ho solo detto di essere se stesso. Lui è molto timido, l’ho incoraggiato molto in questo. Avere sull’isola una persona su cui contare è importante“.

Tuttavia le recenti prese di posizione di Cucolo non sono andate giù alla regista, che l’ha accusato di non essersi comportato bene nei suoi confronti e di non averla difesa dagli attacchi degli altri naufraghi: “Lui ha capito i meccanismi del gioco e si è schierato, non dico contro di me ovvio, lui dava un colpo al cerchio e uno alla botte. Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò“.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: il retroscena dopo L’Isola e la furibonda lite

Lory Del Santo è categorica: si è sentita delusa e ferita dal suo Marco, con il quale ha anche avuto un battibecco dopo l’Isola. Dopo l’eliminazione dell’attrice, anche il suo compagno ha dovuto dare forfait al programma ritirandosi a causa di problemi di salute. Durante la diretta del 13 giugno è infatti emerso un retroscena: i due si sono incontrati in camera dopo il reality e sarebbe scaturita un’accesa discussione. L’attrice spiega come sono andate le cose: “Non l’avrei mai baciato. Abbiamo litigato. Si è ritirato e quando me lo sono trovato in camera abbiamo litigato molto. Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo“.

Il suo sfogo a SuperGuidaTv testimonia tutta l’amarezza e la delusione per il comportamento di Marco Cucolo. Il compagno non l’avrebbe difesa dalle accuse di essere falsa e ipocrita e lei ci è rimasta male, mettendo addirittura in discussione la loro relazione: “Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia. Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te. Non voglio condividere la mia vita con una persona che non mi comprende. Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata e non l’ho salutato“.











