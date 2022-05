Lory Del Santo vs Alessandro, “Non si integra con gli altri”/ “Ho cercato di…”

Lory Del Santo critica Alessandro Iannoni: “Sta qui da due mesi e…”

Lory Del Santo attacca Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro è stato accusato da Lory di essere un personaggio a tratti inesistente nel gioco se non fosse per sua madre. Lory contesta ad Alessandro il fatto di non prendere mai una posizione e di accodarsi al volere della madre. Parlando con Licia Nunez dice: “Lui non pensa e non ti rivolge mai la parola”. Lory chiede a Licia: “Ti ha mai rivolto la parola?”. Licia però non condivide ciò che dice Lory e asserisce: “A me Alessandro sembra un bravo ragazzo”. Lory sembra tornare sui suoi passi e dice: “E’ una persona disponibile ma non l’ho mai sentito fare un discorso. Non ho mai sentito la sua voce se non quando deve rispondere alla madre. In questi due mesi e mezzo ho cercato di rivolgergli la parola ma la sua unica risposta è stata sì o no. Lui parla con i ragazzi della sua età ma non riesce ad integrarsi con gli altri”.

Lory Del Santo spietata con Nicolas Vaporidis/ “Geloso e rosicone, non è vero amico"

Lory Del Santo è dell’idea che Alessandro debba unirsi ai naufrghi più forti per poter emergere. Il giovane a detta di Lory non avrebbe una sua personalità: “Gennaro e Luca hanno fatto più di lui che sta qui da due mesi”. Le sue parole però non sono piaciute a una fetta di pubblico, che non ha affatto apprezzato i toni usati per denigrare il giovane Alessandro. “Se Alessandro è invisibile senza mamma, allora Marco senza Lory cos’è?” ha scritto un altro utente infastidito tirando in ballo Marco Cucolo, fidanzato di Lory anch’esso presente in Honduras.

Lory del Santo attacca Alessandro/ "E' difettoso, si appoggia ai più forti e...''

Lory Del Santo contro Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022

Lory Del Santo è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi 2022. La showgirl durante l’ultima puntata è riuscita a superare ancora una volta il televoto restando in gara. Per fortuna in suo soccorso sono arrivati i due nuovi naufraghi “pezzi da ’90” Marco Maccarini e Pamela Petrarolo che hanno deciso di regalarle l’immunità dalle nomination almeno per una settimana. Stupita e felice, la ex vincitrice de L’Isola firmata Simona Ventura ha commentato: “non mi lasciano mai in pace, sono in nomination ogni volta, sto combattendo una guerra che non si capisce… loro continuano a votarmi. Finalmente!”.

Carmen e Lory, ritocchi estetici all'Isola dei Famosi?/ "Un chirurgo a loro disposizione": l'ipotesi shock!

Nemmeno il tempo di finire di pronunciare queste parole, che la Del Santo ha litigato con Nicolas Vaporidis che l’ha accusata di essere falsa. “Nicolas mi attacca solo perché esisto, non ha motivazioni! Io non ho mai parlato male di nessuno, anzi dico solo cose carine. Nicolas va in video solo se litiga, altrimenti pesca” dice a gran voce la Del Santo, mentre l’attore replica “tu parli all’orecchio delle persone non parli davanti a tutti!”.

Lory Del Santo non piace al gruppo a L’Isola dei Famosi?

Del resto Lory Del Santo nella precedente puntata si è vista nominare a sorpresa dalla leader Maria Laura De Vitis restandoci visibilmente male. “Su quest’isola le cose funzionano al contrario: non insulti nessuno e vieni nominato, insulti pesantemente e ripetutamente qualcuno e vieni risparmiato. C’è qualcosa che non ho capito” – il commento dell’attrice e regista che ha trovato in Vladimir Luxuria una alleata, visto che l’opinionista dallo studio è rimasta perplessa dalla scelta della vincitrice de La Pupa e il Secchione Show 2022.

Intanto in spiaggia Edoardo Tavassi si è confrontato con Lory parlando della presenza in gioco del compagno Marco Cucolo: “e tu non ci fossi, lui sarebbe tranquillo”. Non solo, il naufrago ha poi detto: “se mia sorella litiga con qualcuno e io sono il fratello, e se magari lei non ha ragione io sono condizionato: tendo a difenderla anche se non la penso esattamente come lei. Marco tenderà sempre a difenderti in quanto sei la sua fidanzata, quindi rispetto a quando è solo è condizionato”. L’intento del fratello di Guendalina Tavassi era quello di spiegare come certe dinamiche siano alla base delle nomination e del gioco. La Del Santo dal canto suo ha detto: “Marco con me può esprimere tutti i pensieri che vuole, se io sbaglio lui dice che ho sbagliato, non mi difende”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA