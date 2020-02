Lory Del Santo vs Antonio Zequila/ “Mi ha chiesto di fingermi sua fidanzata, ho dovuto cambiare numero”

È confermato, questa sera Lory Del Santo varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Antonio Zequila. Di cosa parleranno? Probabilmente del gossip che di recente ha visto coinvolti entrambi e che ha alzato il velo su una passata liaison. Sì, perché i due ex isolani, a quanto pare, potrebbero avere avuto un flirt. Quali saranno gli argomenti di Lory Del Santo nel confronto di questa sera? Per il momento, nonostante le numerose anticipazioni rilasciate dai canali ufficiali del reality, tutto tace. Ed è silenzio anche sui canali social della protagonista di questa storia, Lory Del Santo, che ha dato appuntamento a tutti con una serie di story, senza però scalfire qual muro di riserbo che circonda il suo intervento. Lory Del Santo, però, ha qualcosa da condividere con i suoi numerosissimi fan: il suo ingresso, qualora non vogliate perderlo, è previsto per le 23.30, minuto più, minuto meno.

LORY DEL SANTO: FACCIA A FACCIA CON ANTONIO ZEQUILA. I PRECEDENTI

Sono passati solo pochi giorni da quando Lory Del Santo, ospite di Mattino 5, ha parlato per la prima volta del suo primo incontro con Antonio Zequila. Che ci sia stata o meno una liaison, secondo la versione raccontata dall’ex isolana, l’approccio dell’ex “er mutanda” dell’Isola dei Famosi non sarebbe stato dei migliori, tanto che la Del Santo oggi lo ricorda così: “Quando è uscita la notizia che andavo all’Isola dei Famosi, lui si è fissato di dover venire e mi ha chiesto di fingere che era il mio fidanzato, di inventarmi qualcosa”. Le pressioni di Zequila, però, sarebbero diventate sempre più insistenti, fino a costringere la Del Santo a interrompere ogni contatto: “ho dovuto cambiare il numero di telefono. Mi chiamava diecimila volte al giorno, mi scriveva messaggi strani”. Di questo, la showgirl avrebbe parlato, in passato, anche con gli autori dell’Isola dei Famosi: “Quando sono andata ai provini l’ho detto agli autori ‘c’è un mitomane, un folle che mi scrive tutti i giorni'”. Ne vedremo delle belle? Sembrerebbe proprio di sì.

