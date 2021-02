Lotteria degli scontrini al via da oggi 1 febbraio/ Come funziona e come si partecipa

Prende il via da oggi, 1 febbraio 2021, la cosiddetta Lotteria degli scontrini. A partire appunto dalla data suddetta, tutti coloro che effettueranno acquisti di beni e di servizi spendendo almeno un euro, pagati tramite strumenti elettronici, potranno ottenere in cambio dei biglietti virtuali che saranno validi poi per partecipare all’estrazione. Come funziona nel dettaglio? Ogni mese avverrà un sorteggio, e la prima prevista in calendario è quella di giovedì 11 marzo. Quel giorno verranno distribuiti premi da 100.000 euro a 10 acquirenti sorteggiati a caso, e nel contempo, 10 premi da 20.000 euro a dieci esercenti, e per partecipare bisognerà effettuare almeno un acquisto nel periodo compreso fra l’1 e il prossimo 28 febbraio.

A partire dal mese di giugno, poi, alle estrazioni mensili si affiancheranno anche quelle settimanali, con 15 premi ogni sette giorni da 25.000 euro per chi compra, e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A conclusione dell’anno vi sarà infine, all’inizio del 2022, l’estrazione annuale che assegnerà 5 milioni di euro a un fortunato acquirente e nel contempo 1 milione ad un esercente. Di conseguenza, gli scontrini validi per la lotteria non dovranno essere buttati se non dopo un anno.

LOTTERIA DEGLI SCONTRI AL VIA: SERVONO LA MAGGIORE ETA’ E UN CODICE PERSONALE

Per partecipare bisognerà essere maggiorenni e residenti in Italia, ed inoltre, bisognerà mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto del bene. Come fa sapere il sito ufficiale della Lotteria degli scontrini, si tratta di un codice a barre che si ottiene inserendo il proprio codice fiscale presso il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice si può stampare oppure salvare sul proprio smartphone: in poche parole, ogni qual volta effettueremo un acquisto, mostreremo il proprio codice personale per poter partecipare all’estrazione, pena invece l’esclusione dall’eventuale vincita. Verrà emesso un biglietto della lotteria per ogni euro speso, di conseguenza, se spenderemo 500 euro per un televisore, avremo a disposizione 500 biglietti, fino ad un massimo di 1000 biglietti per importi pari o superiori ai 1000 euro. Le vincite verranno comunicate tramite PEC all’indirizzo email o eventualmente tramite raccomandata a/r. Le estrazioni mensili avverranno sempre il secondo giovedì del mese.



