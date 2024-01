DIRETTA ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024/ Biglietto vincente vincitore: ecco gli importi di tutti i premi

Amadeus apre le danze per la Lotteria Italia 2024: inizia, infatti, la diretta dell’estrazione di oggi, sabato 6 gennaio. In collegamento con il Tg1, il conduttore di Affari tuoi ha anticipato i premi relativi alla prima categoria. “Ci tengo a dire che questa sera distribuiremo un totale di 12 milioni di euro solo per i primi cinque super premi“, ha dichiarato Amadeus. Infatti, oltre al primo premio di 5 milioni di euro, sono previsti anche premi da 2,5 milioni di euro, 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro e un milione di euro. “Quest’anno è andata molto meglio dello scorso anno, c’è stato un incremento di vendite“, ha dichiarato Mario Lollobrigida, direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria Italia 2024: biglietti vincenti terza categoria/ Importo vincite premi ed elenco tagliandi

Per quanto riguarda gli altri premi, Mario Lollobrigida ha ufficializzato gli importi relativi agli altri premi, cioè quelli di seconda e terza categoria. Infatti, sono previsti 15 premi di seconda categoria da 100mila euro e 190 premi da 20mila euro. In totale, verranno distribuiti oltre 17 milioni di euro. (agg. di Silvana Palazzo)

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024/ Diretta: premi ricchissimi, si parte con il gioco classico!

DIRETTA ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024: I BIGLIETTI VINCENTI AD AFFARI TUOI

Si apre il sipario la a diretta Lotteria Italia 2024 con l’estrazione biglietti vincenti oggi 6 gennaio, a partire da quello che ci regalerà il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai 1, durante il programma “Affari Tuoi” condotto da Amadeus, ma anche sul nostro sito, IlSussidiario.net, visto che seguiremo l’appuntamento per fornirvi tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili, in particolare vincitore, biglietto vincente e tutti i numeri di serie fortunati con i relativi premi. I biglietti della Lotteria Italia 2024 sono stati in vendita dal 25 settembre 2023 al costo di 5 euro cadauno. Ma nei mesi passati i partecipanti sono stati coinvolti nelle emozionanti estrazioni dei premi giornalieri, che sono iniziate il 16 ottobre 2023. Il primo premio della Lotteria Italia 2024, come stabilito dal regolamento ufficiale, ammonta a 5 milioni di euro euro. L’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali ulteriori premi sarà stabilito dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti.

Chi è il Vincitore Lotteria Italia 2024/ Dove è stato venduto il biglietto vincente? (6 gennaio)

L’annuncio del vincitore della Lotteria Italia 2024 avviene ormai da anni durante le puntate di un programma televisivo, che negli anni passati è stato “I soliti ignoti”. Quest’anno, per l’edizione del 2023, la scelta è ricaduta su “Affari tuoi“, condotto da Amadeus, che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023 ha comunicato i biglietti del premio giornaliero. Anche l’estrazione finale sarà ospitata dal programma “Affari tuoi”, unico programma televisivo abbinato a questa edizione della lotteria. L’associazione con un programma in prima serata su Rai 1 ha, negli ultimi anni, accresciuto la popolarità di questo concorso, che adesso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per tutti i giocatori.

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024: I BIGLIETTI VENDUTI

Cresce l’attesa per conoscere quale sia il biglietto vincente dell’estrazione Lotteria Italia 2024. In attesa di sapere chi sia il vincitore di questo celebre appuntamento, andiamo a vedere i dati di Agipronews, che pochi giorni fa ha stimato le vendite di biglietti in 6,6 milioni. La Regione leader è la Lombardia poi seguono Lazio e Campania. Buon incremento delle vendite online che comunque rappresentano meno dell’1,5%. Nel 2022 le vendite avevano registrato un lieve calo (-5%) pur superando i 6 milioni di tagliandi mentre quest’anno il trend è stato in crescita: tanti, infatti, i biglietti venduti nel nostro Paese, dalle ricevitorie fino agli Autogrill.

La Lotteria Italia è ormai parte della tradizione: accompagna infatti gli italiani in questo periodo di festa – che si conclude proprio oggi – dagli anni ’50 e regala un momento di speranza. Tutti, infatti, hanno l’ambizione e il sogno di essere quel fortunato vincitore che Amadeus annuncerà tra poche ore in diretta su Rai 1. Lo scorso anno il fortunato biglietto è stato vinto a Bologna. Tre premi, nella Top 5, sono stati invece assegnati a Roma mentre a chiudere la cinquina fortunata ci aveva pensato Parma. Due regioni baciate dalla fortuna, dunque, nell’edizione di un anno fa del fortunato e celebre concorso. Quest’anno invece il vincitore di quale Regione d’Italia sarà? Lo scopriremo tra pochissimo!

I PREMI NON RISCOSSI ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024

Come ogni anno, anche in occasione della diretta della Lotteria Italia 2024 vi raccomandiamo di controllare bene se il proprio biglietto risulta vincente in una delle categorie, visto che ammonta a circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’ultima edizione gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere 400mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro, secondo quanto segnalato da Agipronews.

Nella storia della Lotteria Italia dunque, non mancano gli “smemorati”, coloro che non riscuotono la somma in denaro. Il caso più eclatante è quello del 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. Invece, l’ultimo episodio milionario risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. Infine, nel 2022 la somma totale dei premi della Lotteria Italia non riscossi è stata pari a 618mila euro, 458mila sull’estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA