Questa sera – tradizionalmente in occasione della diretta speciale dell’Epifania di ‘Affari tuoi‘ su Rai 1 – potremo conoscere tutti i biglietti vincenti terza categoria della Lotteria Italia 2025, ovviamente unitamente a tutti quelli delle altre categorie a partire da quelli milionari che caratterizzano la primissima capitanata dal sempre fermo bottino da ben 5 milioni di euro: di fatto su Rai 1 Stefano De Martino e il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione annunceranno solo i primi 5 ticket vincenti della Lotteria Italia 2025, ma nel frattempo lontani dalle telecamere verranno sorteggiati anche quelli protagonisti della seconda e della terza categoria per poi pubblicarli nel classico Bollettino ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli; oltre che tra queste stesse righe!

Allo stato attuale – purtroppo – non sappiamo ancora dirvi quanti saranno i biglietti vincenti della terza categoria e neppure il loro valore: sono entrambi dati che verranno decisi solamente nel corso della serata una volta che l’Agenzia Dogane e Monopoli avrà coscienza di quanti biglietti sono stati effettivamente venduti; ma certamente possiamo già dirvi che non si tratterà – come molti spesso pensano – di una sorta di premio di consolazione, perché per quanto distante dai 5 milioni che caratterizzano il bottino massimo in palio si tratterà almeno di una cifra tendenzialmente compresa tra i 20 e i 25 mila euro decisamente utili per togliersi qualche piccolo o grande sfizio!

BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2025: COM’È ANDATA NEGLI ULTIMI ANNI

Insomma, è ancora presto per conoscere valore e quantità dei biglietti vincenti terza categoria della Lotteria Italia 2025, ma sarà – ovviamente – nostra premura aggiornare questo articolo non appena sapremo maggiori dettagli, seguendo poi con voi carissimi lettori tutto l’espletamento delle operazioni di sorteggio per riportarvi qui l’elenco completo dei codici e dei luoghi in cui sono stati venduti i sempre tantissimi biglietti vincenti.

Nel frattempo, giusto per avere un’idea generale di quello che potremmo attenderci questa sera durante la Lotteria Italia 2025, possiamo guardare indietro nel tempo per scoprire quello che è successo negli ultimi anni: nel 2024 – infatti – i biglietti vincenti terza categoria estratti furono addirittura 190 dal valore di ben 20mila euro l’uno, mentre l’anno precedente a fronte di un valore del tutto identico i vincitori furono 10 in meno (ovviamente 180) e l’anno ancora prima – sempre con 20mila euro di valore – ce ne furono ‘solamente’ 150.

